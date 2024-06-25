США могут отправить в Украину военных подрядчиков для ремонта техники
Категория
Политика
Дата публикации

США могут отправить в Украину военных подрядчиков для ремонта техники

Джо Байден
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Источник:  CNN

США приближаются к одобрению решения по отправке в Украину военных подрядчиков, помогающих ремонтировать и обслуживать военную технику.

Главные тезисы

  • Отправка американских военных подрядчиков в Украину может положительно отразиться на скорости ремонта и обслуживания военной техники.
  • Украине не придется вывозить технику за границу для ремонта, что значительно сэкономит время и ресурсы.
  • Обслуживание истребителей F-16 станет одним из приоритетов для американских подрядчиков.
  • Отправка военных подрядчиков связана с успехами России на поле боя и задержками в финансировании помощи Украине.
  • Украинская армия сможет эффективно обслуживать вооружения на месте без лишних потерь времени и ресурсов благодаря специалистам из США.

Что известно об отправке США военных подрядчиков в Украину

По информации журналистов издания со ссылкой на четырех высокопоставленных американских чиновников, в настоящее время это решение рассматривается представителями администрации президента Джо Байдена.

Однако окончательного одобрения от американского президента еще нет.

Мы не приняли никаких решений, и какие-либо обсуждения этого преждевременны. Президент абсолютно твердо решил, что не будет отправлять американские войска в Украину, – отметил один из представителей Белого дома.

По информации собеседников, в случае принятия этого решения, оно вступит в силу уже в этом году.

Это позволит Минобороны США впервые после масштабного вторжения оккупационной армии РФ в Украину предоставить контракты американским компаниям для работы на украинской территории.

Это может ускорить ремонт и обслуживание вооружений, используемых украинскими защитниками.

Журналисты издания напоминают, что сейчас поврежденную в развязанной Россией преступной войне против Украины американскую технику приходится вывозить в Польшу, Румынию или другие страны НАТО для ремонта, которое занимает слишком много времени.

Какую американскую технику в Украине могут обслуживать специалисты из США

Чиновники рассказали, что вопросы отправки военных подрядчиков начали серьезно обсуждать несколько месяцев назад из-за "успехов России на поле боя" и задержек в выделении нового финансирования для помощи Украине.

По словам источников издания, в регулярном обслуживании будут нуждаться истребители F-16, которые Украина должна получить уже летом.

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