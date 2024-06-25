США приближаются к одобрению решения по отправке в Украину военных подрядчиков, помогающих ремонтировать и обслуживать военную технику.
Главные тезисы
- Отправка американских военных подрядчиков в Украину может положительно отразиться на скорости ремонта и обслуживания военной техники.
- Украине не придется вывозить технику за границу для ремонта, что значительно сэкономит время и ресурсы.
- Обслуживание истребителей F-16 станет одним из приоритетов для американских подрядчиков.
- Отправка военных подрядчиков связана с успехами России на поле боя и задержками в финансировании помощи Украине.
- Украинская армия сможет эффективно обслуживать вооружения на месте без лишних потерь времени и ресурсов благодаря специалистам из США.
Что известно об отправке США военных подрядчиков в Украину
По информации журналистов издания со ссылкой на четырех высокопоставленных американских чиновников, в настоящее время это решение рассматривается представителями администрации президента Джо Байдена.
Однако окончательного одобрения от американского президента еще нет.
По информации собеседников, в случае принятия этого решения, оно вступит в силу уже в этом году.
Это позволит Минобороны США впервые после масштабного вторжения оккупационной армии РФ в Украину предоставить контракты американским компаниям для работы на украинской территории.
Это может ускорить ремонт и обслуживание вооружений, используемых украинскими защитниками.
Журналисты издания напоминают, что сейчас поврежденную в развязанной Россией преступной войне против Украины американскую технику приходится вывозить в Польшу, Румынию или другие страны НАТО для ремонта, которое занимает слишком много времени.
Какую американскую технику в Украине могут обслуживать специалисты из США
Чиновники рассказали, что вопросы отправки военных подрядчиков начали серьезно обсуждать несколько месяцев назад из-за "успехов России на поле боя" и задержек в выделении нового финансирования для помощи Украине.
По словам источников издания, в регулярном обслуживании будут нуждаться истребители F-16, которые Украина должна получить уже летом.
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