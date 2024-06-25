США приближаются к одобрению решения по отправке в Украину военных подрядчиков, помогающих ремонтировать и обслуживать военную технику.

Что известно об отправке США военных подрядчиков в Украину

По информации журналистов издания со ссылкой на четырех высокопоставленных американских чиновников, в настоящее время это решение рассматривается представителями администрации президента Джо Байдена.

Однако окончательного одобрения от американского президента еще нет.

Мы не приняли никаких решений, и какие-либо обсуждения этого преждевременны. Президент абсолютно твердо решил, что не будет отправлять американские войска в Украину, – отметил один из представителей Белого дома. Поделиться

По информации собеседников, в случае принятия этого решения, оно вступит в силу уже в этом году.

Это позволит Минобороны США впервые после масштабного вторжения оккупационной армии РФ в Украину предоставить контракты американским компаниям для работы на украинской территории.

Это может ускорить ремонт и обслуживание вооружений, используемых украинскими защитниками.

Журналисты издания напоминают, что сейчас поврежденную в развязанной Россией преступной войне против Украины американскую технику приходится вывозить в Польшу, Румынию или другие страны НАТО для ремонта, которое занимает слишком много времени.

Какую американскую технику в Украине могут обслуживать специалисты из США

Чиновники рассказали, что вопросы отправки военных подрядчиков начали серьезно обсуждать несколько месяцев назад из-за "успехов России на поле боя" и задержек в выделении нового финансирования для помощи Украине.

По словам источников издания, в регулярном обслуживании будут нуждаться истребители F-16, которые Украина должна получить уже летом.