США можуть відправити в Україну військових підрядників для ремонту техніки

США наближаються до схвалення рішення щодо відправки в Україну військових підрядників, які допомагатимуть ремонтувати та обслуговувати військову техніку.

Що відомо про відправку США військових підрядників в Україну

За інформацією журналістів видання із посиланням на чотирьох американських високопосадовців, наразі це рішення розглядається представниками адміністрації президента Джо Байдена.

Однак остаточного схвалення від американського президента ще не має.

Ми не ухвалили жодних рішень, і будь-які обговорення цього передчасні. Президент абсолютно твердо вирішив, що не відправлятиме американські війська в Україну, - зазначив один з представників Білого дому. Поширити

За інформацією співрозмовників, у разі схвалення цього рішення, воно вступить у силу вже цього року.

Це дозволить Міноборони США вперше після масштабного вторгнення окупаційної армії РФ в Україну надати контракти американським компаніям для роботи на українській території.

Це може прискорити ремонт та обслуговування озброєнь, які використовують українські захисники.

Журналісти видання нагадують, що зараз пошкоджену у розв’язаній Росією злочинній війні проти України американську техніку доводиться вивозити до Польщі, Румунії чи інших країн НАТО для ремонту, що займає забагато часу.

Яку американську техніку в Україні можуть обслуговувати спеціалісти зі США

Чиновники розповіли, що питання відправки військових підрядників почали серйозно обговорювати кілька місяців тому через "успіхи Росії на полі бою" та затримки у виділенні нового фінансування для допомоги Україні.

За словами джерел видання, регулярного обслуговування потребуватимуть винищувачі F-16, які Україна має отримати вже влітку.