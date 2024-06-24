США профінансують друк понад 3 млн підручників для українських школярів

Уряд США має намір профінансувати друк понад трьох мільйонів підручників для українських учнів початкової школи.
Головні тези:
- США надають фінансову допомогу для видрукування понад 3 млн підручників для українських учнів початкової школи через агентство USAID.
- Атаки Росії на друкарні в Харкові підірвали систему освіти в Україні, що спонукало США до надання допомоги.
- Руйнування друкарень спричинило зниження потужностей типографій та загрозу для видавництв в Україні.
- Відновлення виробництва підручників без підтримки держави та міжнародної спільноти стає складною задачею.
США нададуть Україні кошти на друк підручників для школярів
Допомогу для друку підручників Вашингтон надасть через агентство США з міжнародного розвитку (USAID), повідомив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.
У своїй заяві Салліван нагадав, що 23 травня росіяни знищили друкарню "Фактор-Друк" у Харкові.
Зазначається, що підручники виготовлятимуть в Україні, їх отримають учні у більш ніж 12 тисяч початкових школах.
Удар РФ по друкарні у Харкові на 40% знизив потужність типографій України
За словами власника поліграфічного комбінату "Фактор-Друк" Сергія Політучого, друкарський цех якого зруйнувала Росія ракетним ударом по Харкову, відновити виробництво буде неможливо без підтримки держави та міжнародної спільноти.
Сергій Політучий заявив, що ця атака РФ матиме наслідки для всієї галузі книговидавництва в Україні, адже через безпекову й енергетичну ситуацію у Харкові місцеві друкарні й так працювали не на повну і не забезпечували потреби всіх видавництв.
Щодо можливості переміщення друкарні до більш безпечних регіонів України, Політучий зайвив, що цей процес дуже дорогий. Крім того, за його словами, в інших областях України такі підприємства можуть відчути брак спеціалістів галузі.
Коментуючи удар Росії по Харківській області, президент України наголосив, що загинули й були поранені люди.
Російські терористи вбивають дорослих і дітей, руйнують міста й села, залишаючи випалені плями там, де колись було нормальне життя.
Він також озвучив, скільки книжок було знищено внаслідок ракетного удару 23 травня.
Удар Росії по Харківській області, унаслідок якого загинули й були поранені люди, зруйнована друкарня і спалено 50 тис книг, демонструє, що Росія воює з людяністю і всіма аспектами нормального життя.
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