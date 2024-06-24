США профінансують друк понад 3 млн підручників для українських школярів

США нададуть Україні кошти на друк підручників для школярів

Допомогу для друку підручників Вашингтон надасть через агентство США з міжнародного розвитку (USAID), повідомив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

У своїй заяві Салліван нагадав, що 23 травня росіяни знищили друкарню "Фактор-Друк" у Харкові.

Це частина знищення Росією друкарень у Харкові та інших містах України, що триває. Харківські друкарні випускають значний відсоток усіх книжок в Україні, включно з підручниками для українських дітей. Завдаючи ударів по цих друкарнях, Росія атакує систему освіти України. Ми не дозволимо Росії домогтися успіху Джейк Салліван Радник президента США

Зазначається, що підручники виготовлятимуть в Україні, їх отримають учні у більш ніж 12 тисяч початкових школах.

Наше повідомлення чітке: ми продовжуватимемо підтримувати український народ у той час, коли він захищається від варварської агресивної війни Росії, — наголосив Салліван. Поширити

Удар РФ по друкарні у Харкові на 40% знизив потужність типографій України

За словами власника поліграфічного комбінату "Фактор-Друк" Сергія Політучого, друкарський цех якого зруйнувала Росія ракетним ударом по Харкову, відновити виробництво буде неможливо без підтримки держави та міжнародної спільноти.

Сергій Політучий заявив, що ця атака РФ матиме наслідки для всієї галузі книговидавництва в Україні, адже через безпекову й енергетичну ситуацію у Харкові місцеві друкарні й так працювали не на повну і не забезпечували потреби всіх видавництв.

Щодо можливості переміщення друкарні до більш безпечних регіонів України, Політучий зайвив, що цей процес дуже дорогий. Крім того, за його словами, в інших областях України такі підприємства можуть відчути брак спеціалістів галузі.

Коментуючи удар Росії по Харківській області, президент України наголосив, що загинули й були поранені люди.

Російські терористи вбивають дорослих і дітей, руйнують міста й села, залишаючи випалені плями там, де колись було нормальне життя.

Він також озвучив, скільки книжок було знищено внаслідок ракетного удару 23 травня.