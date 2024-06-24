США профинансируют печать более 3 млн учебников для украинских школьников

Правительство США намерено профинансировать печать более трех миллионов учебников для украинских учащихся начальной школы.
Главные тезисы
- США предоставляют финансовую помощь для печати более 3 млн учебников для украинских учеников начальной школы через агентство USAID.
- Атаки России на типографии в Харькове взорвали систему образования в Украине, что побудило США к оказанию помощи.
- Разрушение типографий повлекло за собой снижение мощностей типографий и угрозу для издательств в Украине.
- Возобновление производства учебников без поддержки государства и международного сообщества становится сложной задачей.
США предоставит Украине средства на печать учебников для школьников
Помощь для печати учебников Вашингтон предоставит через агентство США по международному развитию (USAID), сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
В своем заявлении Салливан напомнил, что 23 мая россияне уничтожили типографию "Фактор-Печать" в Харькове.
Отмечается, что учебники будут производить в Украине, их получат ученики в более чем 12 тысяч начальных школах.
Удар РФ по типографии в Харькове на 40% снизил мощность типографий Украины
По словам владельца полиграфического комбината "Фактор-Печать" Сергея Политучего, печатный цех которого разрушила Россия ракетным ударом по Харькову, возобновить производство будет невозможно без поддержки государства и международного сообщества.
Сергей Политучий заявил, что эта атака РФ будет иметь последствия для всей отрасли книгоиздательства в Украине, ведь из-за безопасности и энергетической ситуации в Харькове местные типографии и так работали не в полную и не обеспечивали потребности всех издательств.
Относительно возможности перемещения типографии в более безопасные регионы Украины, Политучий лишил, что этот процесс очень дорог. Кроме того, по его словам, в других областях Украины такие предприятия могут ощутить нехватку специалистов отрасли.
Комментируя удар России по Харьковской области, президент Украины подчеркнул, что погибли и ранены люди.
Российские террористы убивают взрослых и детей, разрушают города и деревни, оставляя выжженные пятна там, где когда-то была нормальная жизнь.
Он также озвучил, сколько книг было уничтожено в результате ракетного удара 23 мая.
Удар России по Харьковской области, в результате которого погибли и были ранены люди, разрушена типография и сожжено 50 тыс. книг, демонстрирует, что Россия воюет с человечностью и всеми аспектами нормальной жизни.
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