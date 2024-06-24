США профинансируют печать более 3 млн учебников для украинских школьников
Категория
Украина
Дата публикации

США профинансируют печать более 3 млн учебников для украинских школьников

The White House
США
Читати українською

Правительство США намерено профинансировать печать более трех миллионов учебников для украинских учащихся начальной школы.

Главные тезисы

  • США предоставляют финансовую помощь для печати более 3 млн учебников для украинских учеников начальной школы через агентство USAID.
  • Атаки России на типографии в Харькове взорвали систему образования в Украине, что побудило США к оказанию помощи.
  • Разрушение типографий повлекло за собой снижение мощностей типографий и угрозу для издательств в Украине.
  • Возобновление производства учебников без поддержки государства и международного сообщества становится сложной задачей.

США предоставит Украине средства на печать учебников для школьников

Помощь для печати учебников Вашингтон предоставит через агентство США по международному развитию (USAID), сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

В своем заявлении Салливан напомнил, что 23 мая россияне уничтожили типографию "Фактор-Печать" в Харькове.

Это продолжающаяся часть уничтожения Россией типографий в Харькове и других городах Украины. Харьковские типографии выпускают значительный процент всех книг в Украине, включая учебники для украинских детей. Нанося удары по этим типографиям, Россия атакует систему образования Украины. Мы не позволим России добиться успеха

Джейк Салливан

Джейк Салливан

Советник президента США

Отмечается, что учебники будут производить в Украине, их получат ученики в более чем 12 тысяч начальных школах.

Наше сообщение четкое: мы будем продолжать поддерживать украинский народ в то время, когда он защищается от варварской агрессивной войны России, — подчеркнул Салливан.

Удар РФ по типографии в Харькове на 40% снизил мощность типографий Украины

По словам владельца полиграфического комбината "Фактор-Печать" Сергея Политучего, печатный цех которого разрушила Россия ракетным ударом по Харькову, возобновить производство будет невозможно без поддержки государства и международного сообщества.

Сергей Политучий заявил, что эта атака РФ будет иметь последствия для всей отрасли книгоиздательства в Украине, ведь из-за безопасности и энергетической ситуации в Харькове местные типографии и так работали не в полную и не обеспечивали потребности всех издательств.

Относительно возможности перемещения типографии в более безопасные регионы Украины, Политучий лишил, что этот процесс очень дорог. Кроме того, по его словам, в других областях Украины такие предприятия могут ощутить нехватку специалистов отрасли.

Комментируя удар России по Харьковской области, президент Украины подчеркнул, что погибли и ранены люди.

Российские террористы убивают взрослых и детей, разрушают города и деревни, оставляя выжженные пятна там, где когда-то была нормальная жизнь.

Он также озвучил, сколько книг было уничтожено в результате ракетного удара 23 мая.

Удар России по Харьковской области, в результате которого погибли и были ранены люди, разрушена типография и сожжено 50 тыс. книг, демонстрирует, что Россия воюет с человечностью и всеми аспектами нормальной жизни.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Удар РФ по типографии в Харькове на 40% снизил мощность книгоиздательства Украины
Пожар
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Удар РФ по типографии в Харькове. В Vivat назвали имена убитых работников
Типография Vivat
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Удар РФ по типографии в Харькове. Фонд Говарда Баффета поможет восстановить издание книг
Книги

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?