США надеются бессрочно контролировать продажу венесуэльской нефти

Министр энергетики Крис Райт заявил 7 января, что США намерены сохранить значительный контроль над нефтяной промышленностью Венесуэлы, в том числе путем бессрочного надзора за продажей нефти.
Главные тезисы
- США планируют сохранить значительный контроль над нефтяной промышленностью Венесуэлы через бессрочный надзор за продажей нефти.
- Контроль над венесуэльской нефтью может оказать влияние на политическую и экономическую ситуацию в регионе.
- Администрация Трампа активно взаимодействует с руководством Венесуэлы и американскими нефтяными компаниями для реализации данной стратегии.
Как США будут контролировать продажу венесуэльской нефти
Об этом министр сказал во время выступления на энергетической конференции Goldman Sachs возле Майами.
По его словам, «этот рычаг влияния и контроль над продажей нефти будет стимулировать изменения, которые просто должны произойти в Венесуэле».
Он добавил, что деньги "могут вернуться в Венесуэлу в пользу венесуэльского народа".
Министр отметил, что администрация Трампа ведет «активный диалог» с руководством той страны, а также с американскими нефтяными гигантами, которые будут в ней работать.
Чтобы вернуться к историческим показателям добычи, понадобятся десятки миллиардов долларов и много времени. Но почему бы и нет?
Президент США Дональд Трамп написал сегодня в своей соцсети Truth Social, что временные власти в Венесуэле передадут Соединенным Штатам от 30 до 50 млн баррелей высококачественной подсанкционной нефти.
Президент также отметил, что поручил министру энергетики немедленно реализовать этот план.
