США надеются бессрочно контролировать продажу венесуэльской нефти
Категория
Экономика
Дата публикации

США надеются бессрочно контролировать продажу венесуэльской нефти

США
Читати українською
Источник:  The New York Times

Министр энергетики Крис Райт заявил 7 января, что США намерены сохранить значительный контроль над нефтяной промышленностью Венесуэлы, в том числе путем бессрочного надзора за продажей нефти.

Главные тезисы

  • США планируют сохранить значительный контроль над нефтяной промышленностью Венесуэлы через бессрочный надзор за продажей нефти.
  • Контроль над венесуэльской нефтью может оказать влияние на политическую и экономическую ситуацию в регионе.
  • Администрация Трампа активно взаимодействует с руководством Венесуэлы и американскими нефтяными компаниями для реализации данной стратегии.

Как США будут контролировать продажу венесуэльской нефти

Об этом министр сказал во время выступления на энергетической конференции Goldman Sachs возле Майами.

В дальнейшем мы будем продавать продукцию, добываемую в Венесуэле, на рынке.

По его словам, «этот рычаг влияния и контроль над продажей нефти будет стимулировать изменения, которые просто должны произойти в Венесуэле».

Он добавил, что деньги "могут вернуться в Венесуэлу в пользу венесуэльского народа".

Министр отметил, что администрация Трампа ведет «активный диалог» с руководством той страны, а также с американскими нефтяными гигантами, которые будут в ней работать.

Чтобы вернуться к историческим показателям добычи, понадобятся десятки миллиардов долларов и много времени. Но почему бы и нет?

Президент США Дональд Трамп написал сегодня в своей соцсети Truth Social, что временные власти в Венесуэле передадут Соединенным Штатам от 30 до 50 млн баррелей высококачественной подсанкционной нефти.

По словам Трампа, она будет продана по рыночной цене, а полученные средства будут находиться под его контролем с целью использования «во благо народа Венесуэлы и Соединенных Штатов».

Президент также отметил, что поручил министру энергетики немедленно реализовать этот план.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
США вывезли из Венесуэлы Мадуро и его жену
Donald Trump
Мадуро
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Рубио впервые раскрыл, что Трамп планирует сделать с Мадуро
Рубио
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
США официально предъявили обвинения Мадуро и его жене — подробности
Мадуро

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?