США надеются бессрочно контролировать продажу венесуэльской нефти

Министр энергетики Крис Райт заявил 7 января, что США намерены сохранить значительный контроль над нефтяной промышленностью Венесуэлы, в том числе путем бессрочного надзора за продажей нефти.

Как США будут контролировать продажу венесуэльской нефти

Об этом министр сказал во время выступления на энергетической конференции Goldman Sachs возле Майами.

В дальнейшем мы будем продавать продукцию, добываемую в Венесуэле, на рынке.

По его словам, «этот рычаг влияния и контроль над продажей нефти будет стимулировать изменения, которые просто должны произойти в Венесуэле».

Он добавил, что деньги "могут вернуться в Венесуэлу в пользу венесуэльского народа".

Министр отметил, что администрация Трампа ведет «активный диалог» с руководством той страны, а также с американскими нефтяными гигантами, которые будут в ней работать.

Чтобы вернуться к историческим показателям добычи, понадобятся десятки миллиардов долларов и много времени. Но почему бы и нет?

Президент США Дональд Трамп написал сегодня в своей соцсети Truth Social, что временные власти в Венесуэле передадут Соединенным Штатам от 30 до 50 млн баррелей высококачественной подсанкционной нефти.

По словам Трампа, она будет продана по рыночной цене, а полученные средства будут находиться под его контролем с целью использования «во благо народа Венесуэлы и Соединенных Штатов».

Президент также отметил, что поручил министру энергетики немедленно реализовать этот план.