США сподіваються безстроково контролювати продаж венесуельської нафти

Міністр енергетики Кріс Райт заявив 7 січня, що США мають намір зберегти значний контроль над нафтовою промисловістю Венесуели, зокрема шляхом «безстрокового» нагляду за продажем нафти.
Головні тези:
- США мають намір зберегти значний контроль над нафтовою промисловістю Венесуели через безстроковий нагляд за продажем нафти.
- Контроль над венесуельською нафтою може мати значний вплив на політичну та економічну ситуацію у регіоні.
Як США контролюватимуть продаж венесуельської нафти
Про це міністр сказав під час виступу на енергетичній конференції Goldman Sachs біля Маямі.
За його словами «цей важіль впливу і контроль над продажем нафти стимулюватиме зміни, які просто мають відбутися у Венесуелі».
Він додав, що гроші «можуть повернутися до Венесуели на користь венесуельського народу».
Міністр зауважив, що адміністрація Трампа веде «активний діалог» з керівництвом тієї країни, а також з американськими нафтовими гігантами, які в ній працюватимуть.
Щоб повернутися до історичних показників видобутку, знадобляться десятки мільярдів доларів і значний час. Але чому б і ні?
Президент США Дональд Трамп написав сьогодні у своїй соцмережі Truth Social, що тимчасова влада у Венесуелі передасть Сполученим Штатам від 30 до 50 млн барелів «високоякісної підсанкційної нафти».
Президент також зазначив, що доручив міністру енергетики негайно реалізувати цей план.
