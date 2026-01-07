США сподіваються безстроково контролювати продаж венесуельської нафти
Економіка
Дата публікації

США сподіваються безстроково контролювати продаж венесуельської нафти

США
Джерело:  The New York Times

Міністр енергетики Кріс Райт заявив 7 січня, що США мають намір зберегти значний контроль над нафтовою промисловістю Венесуели, зокрема шляхом «безстрокового» нагляду за продажем нафти.

Головні тези:

  • США мають намір зберегти значний контроль над нафтовою промисловістю Венесуели через безстроковий нагляд за продажем нафти.
  • Контроль над венесуельською нафтою може мати значний вплив на політичну та економічну ситуацію у регіоні.

Як США контролюватимуть продаж венесуельської нафти

Про це міністр сказав під час виступу на енергетичній конференції Goldman Sachs біля Маямі.

Надалі ми продаватимемо продукцію, що видобувається у Венесуелі, на ринку.

За його словами «цей важіль впливу і контроль над продажем нафти стимулюватиме зміни, які просто мають відбутися у Венесуелі».

Він додав, що гроші «можуть повернутися до Венесуели на користь венесуельського народу».

Міністр зауважив, що адміністрація Трампа веде «активний діалог» з керівництвом тієї країни, а також з американськими нафтовими гігантами, які в ній працюватимуть.

Щоб повернутися до історичних показників видобутку, знадобляться десятки мільярдів доларів і значний час. Але чому б і ні?

Президент США Дональд Трамп написав сьогодні у своїй соцмережі Truth Social, що тимчасова влада у Венесуелі передасть Сполученим Штатам від 30 до 50 млн барелів «високоякісної підсанкційної нафти».

За словами Трампа, її буде продано за ринковою ціною, а отримані кошти перебуватимуть під його контролем з метою використання «на благо народу Венесуели та Сполучених Штатів».

Президент також зазначив, що доручив міністру енергетики негайно реалізувати цей план.

