США сподіваються безстроково контролювати продаж венесуельської нафти

Міністр енергетики Кріс Райт заявив 7 січня, що США мають намір зберегти значний контроль над нафтовою промисловістю Венесуели, зокрема шляхом «безстрокового» нагляду за продажем нафти.

Як США контролюватимуть продаж венесуельської нафти

Про це міністр сказав під час виступу на енергетичній конференції Goldman Sachs біля Маямі.

Надалі ми продаватимемо продукцію, що видобувається у Венесуелі, на ринку. Поширити

За його словами «цей важіль впливу і контроль над продажем нафти стимулюватиме зміни, які просто мають відбутися у Венесуелі».

Він додав, що гроші «можуть повернутися до Венесуели на користь венесуельського народу».

Міністр зауважив, що адміністрація Трампа веде «активний діалог» з керівництвом тієї країни, а також з американськими нафтовими гігантами, які в ній працюватимуть.

Щоб повернутися до історичних показників видобутку, знадобляться десятки мільярдів доларів і значний час. Але чому б і ні?

Президент США Дональд Трамп написав сьогодні у своїй соцмережі Truth Social, що тимчасова влада у Венесуелі передасть Сполученим Штатам від 30 до 50 млн барелів «високоякісної підсанкційної нафти».

За словами Трампа, її буде продано за ринковою ціною, а отримані кошти перебуватимуть під його контролем з метою використання «на благо народу Венесуели та Сполучених Штатів». Поширити

Президент також зазначив, що доручив міністру енергетики негайно реалізувати цей план.