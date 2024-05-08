Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что США приостановили поставки Израилю большого количества боеприпасов и пока не приняли решения о возобновлении этой военной помощи.

Что известно о приостановке США поставок боеприпасов Израиля

Остин подчеркнул, что США с самого начала нападения палестинских террористов ХАМАС на Израиль в короткие сроки направили миллиарды долларов в поддержку безопасности Израиля.

Глава Пентагона также напомнил, что США возглавили коалицию по защите Израиля во время ракетной и дроновой атаки со стороны Ирана.

И поэтому мы собираемся продолжать делать все необходимое, чтобы гарантировать, что у Израиля есть средства защиты, — подчеркнул Остин. Поделиться

Глава Минобороны США добавил, что Вашингтон переоценил предоставление определенных видов безопасности Израилю и решил приостановить поставки артиллерийских боеприпасов.

При этом Остин отметил, что США ясно дали понять Израилю необходимость отказаться от проведения наступления на город Рафах в Секторе Газы.

И снова, оценив ситуацию, мы приостановили поставки одной партии боеприпасов большой грузоподъемности. И опять же, я думаю, мы также очень четко дали понять, какие шаги мы хотели бы, чтобы Израиль сделал, чтобы отчитаться и позаботиться об этих гражданских лицах до того, как начнутся большие боевые действия, — отметил Остин. Поделиться

Также глава Пентагона сообщил, что США еще не приняли окончательного решения о том, как продлить эту поставку.

Что известно о планах Израиля провести наступление на Рафах

Израиль хочет завершить свою военную операцию против террористов из группировки ХАМАС и заявил, что для этого ему нужно провести наступление на Рафах в секторе Газа.

Однако США выступают против этой идеи.