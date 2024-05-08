Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что США приостановили поставки Израилю большого количества боеприпасов и пока не приняли решения о возобновлении этой военной помощи.
Что известно о приостановке США поставок боеприпасов Израиля
Остин подчеркнул, что США с самого начала нападения палестинских террористов ХАМАС на Израиль в короткие сроки направили миллиарды долларов в поддержку безопасности Израиля.
Глава Пентагона также напомнил, что США возглавили коалицию по защите Израиля во время ракетной и дроновой атаки со стороны Ирана.
Глава Минобороны США добавил, что Вашингтон переоценил предоставление определенных видов безопасности Израилю и решил приостановить поставки артиллерийских боеприпасов.
При этом Остин отметил, что США ясно дали понять Израилю необходимость отказаться от проведения наступления на город Рафах в Секторе Газы.
Также глава Пентагона сообщил, что США еще не приняли окончательного решения о том, как продлить эту поставку.
Что известно о планах Израиля провести наступление на Рафах
Израиль хочет завершить свою военную операцию против террористов из группировки ХАМАС и заявил, что для этого ему нужно провести наступление на Рафах в секторе Газа.
Однако США выступают против этой идеи.
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