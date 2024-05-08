США назвали причину прекращения поставок боеприпасов Израилю
Категория
Мир
Дата публикации

США назвали причину прекращения поставок боеприпасов Израилю

Ллойд Остин
Читати українською
Источник:  Reuters

Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что США приостановили поставки Израилю большого количества боеприпасов и пока не приняли решения о возобновлении этой военной помощи.

Что известно о приостановке США поставок боеприпасов Израиля

Остин подчеркнул, что США с самого начала нападения палестинских террористов ХАМАС на Израиль в короткие сроки направили миллиарды долларов в поддержку безопасности Израиля.

Глава Пентагона также напомнил, что США возглавили коалицию по защите Израиля во время ракетной и дроновой атаки со стороны Ирана.

И поэтому мы собираемся продолжать делать все необходимое, чтобы гарантировать, что у Израиля есть средства защиты, — подчеркнул Остин.

Глава Минобороны США добавил, что Вашингтон переоценил предоставление определенных видов безопасности Израилю и решил приостановить поставки артиллерийских боеприпасов.

При этом Остин отметил, что США ясно дали понять Израилю необходимость отказаться от проведения наступления на город Рафах в Секторе Газы.

И снова, оценив ситуацию, мы приостановили поставки одной партии боеприпасов большой грузоподъемности. И опять же, я думаю, мы также очень четко дали понять, какие шаги мы хотели бы, чтобы Израиль сделал, чтобы отчитаться и позаботиться об этих гражданских лицах до того, как начнутся большие боевые действия, — отметил Остин.

Также глава Пентагона сообщил, что США еще не приняли окончательного решения о том, как продлить эту поставку.

Что известно о планах Израиля провести наступление на Рафах

Израиль хочет завершить свою военную операцию против террористов из группировки ХАМАС и заявил, что для этого ему нужно провести наступление на Рафах в секторе Газа.

Однако США выступают против этой идеи.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Израиль избавляется от ЗРК Patriot. Как их получить Украине — объяснение аналитиков
ЗРК Patriot
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Эксперт объяснил, почему на самом деле Израиль отказывается от Patriot
Patriot
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
США перестали передавать боеприпасы Израилю
Джо Байден

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?