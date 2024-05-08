Глава Пентагону Ллойд Остін зазначив, що США призупинили поставки Ізраїлю великої кількості боєприпасів і поки не ухвалили рішення щодо поновлення цієї військової допомоги.
Що відомо про призупинку США поставок боєприпасів Ізраїлю
Остін підкреслив, що США від самого початку нападу палестинських терористів ХАМАС на Ізраїль у короткі терміни спрямували мільярди доларів на підтримку безпеки Ізраїлю.
Глава Пентагону також нагадав, що США очолили коаліцію із захисту Ізраїлю під час ракетної та дронової атаки з боку Ірану.
Глава Міноборони США додав, що Вашингтон переоцінив надання певних видів безпекової допомоги Ізраїлю і вирішив призупинити поставки артилерійських боєприпасів.
При цьому Остін зазначив, що США чітко дали зрозуміти Ізраїлю необхідність відмовитись від проведення наступу на місто Рафах у Секторі Гази.
Також глава Пентагону повідомив, що США ще не ухвалили остаточного рішення щодо того, як продовжити цю поставку.
Що відомо про плани Ізраїлю провести наступ на Рафах
Ізраїль хоче завершити свою військову операцію проти терористів з угруповання ХАМАС і заявив, що для цього йому потрібно провести наступ на Рафах у Секторі Газа.
Однак США виступають проти цієї ідеї.
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