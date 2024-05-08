США назвали причину припинення поставок боєприпасів Ізраїлю
Категорія
Світ
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США назвали причину припинення поставок боєприпасів Ізраїлю

Ллойд Остін
Джерело:  Reuters

Глава Пентагону Ллойд Остін зазначив, що США призупинили поставки Ізраїлю великої кількості боєприпасів і поки не ухвалили рішення щодо поновлення цієї військової допомоги. 

Що відомо про призупинку США поставок боєприпасів Ізраїлю

Остін підкреслив, що США від самого початку нападу палестинських терористів ХАМАС на Ізраїль у короткі терміни спрямували мільярди доларів на підтримку безпеки Ізраїлю.

Глава Пентагону також нагадав, що США очолили коаліцію із захисту Ізраїлю під час ракетної та дронової атаки з боку Ірану.

І тому ми збираємося продовжувати робити все необхідне, щоб гарантувати, що в Ізраїлю є засоби для захисту, — підкреслив Остін.

Глава Міноборони США додав, що Вашингтон переоцінив надання певних видів безпекової допомоги Ізраїлю і вирішив призупинити поставки артилерійських боєприпасів.

При цьому Остін зазначив, що США чітко дали зрозуміти Ізраїлю необхідність відмовитись від проведення наступу на місто Рафах у Секторі Гази.

І знову, оцінивши ситуацію, ми призупинили постачання однієї партії боєприпасів великої вантажопідйомності. І знову ж таки, я думаю, ми також дуже чітко дали зрозуміти, які кроки ми хотіли б, щоб Ізраїль зробив, щоб відзвітувати і подбати про цих цивільних осіб до того, як почнуться великі бойові дії, — наголосив Остін.

Також глава Пентагону повідомив, що США ще не ухвалили остаточного рішення щодо того, як продовжити цю поставку.

Що відомо про плани Ізраїлю провести наступ на Рафах

Ізраїль хоче завершити свою військову операцію проти терористів з угруповання ХАМАС і заявив, що для цього йому потрібно провести наступ на Рафах у Секторі Газа.

Однак США виступають проти цієї ідеї.

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