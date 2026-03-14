Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер призвал 14 марта к тому, чтобы страны-члены уполномочили ЕС вести переговоры с Россией, поскольку до сих пор не удалось вынудить Москву отказаться от войны в Украине.

ЕС должен заключить соглашение с Россией по окончании войны против Украины — где Вевер

"Поскольку мы не способны испугать Владимира Путина, отправляя оружие в Украину, и не можем задушить его экономически без поддержки США, остается только один метод: заключить соглашение", — сказал он.

По его словам, поставить Россию на колени можно только при "100% поддержке США".

Но де Вевер считает, что США не полностью на стороне Украины, иногда кажется, что они "ближе к Путину", чем к Владимиру Зеленскому.

Без мандата на переговоры в Москве, мы не находимся за столом переговоров, где американцы будут подталкивать Украину к принятию соглашения. И я уже могу сказать, что это будет плохое соглашение для нас.

Напомним, в декабре президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что европейцам следует возобновить прямые переговоры с Путиным. Европейские лидеры, осторожные по отношению к военным амбициям Путина, возмущались из-за их исключения из мирных переговоров, которые возглавляла администрация президента США Дональда Трампа.

В феврале Макрон сообщил журналистам, что продолжаются усилия по возобновлению диалога с Путиным на техническом уровне. Тогда он заявил, что эти контакты проходят в координации с Украиной.

Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал идею о проведении диалога с РФ, однако при условии, что эти контакты не будут мешать переговорному процессу о прекращении войны.