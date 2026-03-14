США не знаходяться повністю на боці України — прем'єр Бельгії де Вевер
Категорія
Політика
Дата публікації

США не знаходяться повністю на боці України — прем'єр Бельгії де Вевер

де Вевер
Джерело:  Euractiv

Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер закликав 14 березня до того, щоб країни-члени уповноважили ЄС вести переговори з Росією, оскільки до цього часу не вдалося змусити Москву відмовитися від війни в Україні.

Головні тези:

  • Барт Де Вевер закликав країни-члени ЄС уповноважити ЄС вести переговори з Росією у зв'язку з необхідністю завершення війни в Україні.
  • Прем'єр Бельгії вважає, що США не повністю підтримують Україну та іноді позиція країни може бути ближчою до Путіна, ніж до Зеленського.

ЄС має укласти угоду з Росією щодо закінчення війни проти України - де Вевер

"Оскільки ми не здатні злякати Владіміра Путіна, відправляючи зброю в Україну, і не можемо задушити його економічно без підтримки США, залишається тільки один метод: укласти угоду, — сказав він.

За його словами, поставити Росію на коліна можна лише за "100% підтримки США".

Але де Вевер вважає, що США не повністю на боці України, іноді здається, що вони "ближчі до Путіна", ніж до Володимира Зеленського.

Без мандату на переговори в Москві ми не знаходимося за столом переговорів, де американці будуть підштовхувати Україну до прийняття угоди. І я вже можу сказати, що це буде погана угода для нас.

Нагадаємо, у грудні президент Франції Емманюель Макрон заявив, що європейцям варто відновити прямі переговори з Путіним. Європейські лідери, обережні щодо військових амбіцій Путіна, обурювалися через їхнє виключення з мирних переговорів, які очолювала адміністрація президента США Дональда Трампа.

У лютому Макрон повідомив журналістам, що тривають зусилля з відновлення діалогу з Путіним на технічному рівні.Тоді він заявив, що ці контакти відбуваються в координації з Україною.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримав ідею про проведення діалогу з РФ, однак за умови, що ці контакти не заважатимуть переговорному процесу про припинення війни.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Бельгія зробила нову неоднозначну заяву щодо Росії та її заморожених активів
Бельгія
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Бельгія готова ввести в Україну авіацію та флот, але є умова
Барт Де Вевер
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Бельгія досі не надала Україні жодного з 30 обіцяних F-16
Бельгія

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?