США объявили о новом пакете помощи для Украины на 500 млн долл

США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 500 млн. дол. Это последний пакет администрации Байдена.
Главные тезисы
- США выделили Украине новый пакет военной помощи на 500 млн долларов, последний от администрации Байдена.
- Помощь включает в себя дополнительные ракеты, снаряды и оборудование для украинских F-16.
- Министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул важность поддержки Украины в борьбе за свою самооборону.
- США предоставили Украине общий объем военной помощи в размере 66 миллиардов долларов с начала вторжения России.
США выделили последний пакет помощи от администрации Байдена
Об этом объявил министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Германию, где он в последний раз возглавил заседание Контактной группы по обороне Украины перед завершением своей каденции.
Что входит в помощь:
Дополнительные ракеты для противовоздушной обороны Украины.
Больше снарядов и ракет класса "воздух-земля".
Другое оборудование для поддержки работы украинских F-16.
Остин подчеркнул, что поддержка Украины важна для всех союзников.
Министр обороны США также добавил, что для него было честью возглавлять Контактную группу, и он ожидает еще одной продуктивной встречи в ее рамках.
Напомним, 9 января проходит новая встреча союзников Украины в формате "Рамштайн". Представители Контактной группы собрались на военной авиабазе в Германии после четырехмесячного перерыва. Рамштайн будет рассматривать военную поддержку Украины до 2027 года.
Что известно о предыдущем пакете помощи для Украины
Как уже упоминалось ранее, 30 декабря официальный Вашингтон объявил о пакете оборонной помощи Украине объемом почти 2,5 млрд долларов.
Речь шла о предоставлении Вооруженным силам Украины оружия и оборудования из запасов Минобороны США на сумму 1,25 млрд дол.
Кроме того, было разрешено размещение заказов на новое оружие в размере 1,22 млрд долл. в рамках Инициативы по безопасности помощи Украине (USAI).
Что важно понимать, что в целом с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году общий объем военной помощи США в Украине составляет 66 миллиардов долларов.
К слову, недавно будущий президент США Дональд Трамп заявил, что планирует продлить поддержку Украины, однако пока не раскрыл все детали.
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