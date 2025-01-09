США объявили о новом пакете помощи для Украины на 500 млн долл
Категория
Украина
Дата публикации

США объявили о новом пакете помощи для Украины на 500 млн долл

U.S. Department of Defense
США объявили о новом пакете помощи для Украины на 500 млн долл
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США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 500 млн. дол. Это последний пакет администрации Байдена.

Главные тезисы

  • США выделили Украине новый пакет военной помощи на 500 млн долларов, последний от администрации Байдена.
  • Помощь включает в себя дополнительные ракеты, снаряды и оборудование для украинских F-16.
  • Министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул важность поддержки Украины в борьбе за свою самооборону.
  • США предоставили Украине общий объем военной помощи в размере 66 миллиардов долларов с начала вторжения России.

США выделили последний пакет помощи от администрации Байдена

Об этом объявил министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Германию, где он в последний раз возглавил заседание Контактной группы по обороне Украины перед завершением своей каденции.

Что входит в помощь:

  • Дополнительные ракеты для противовоздушной обороны Украины.

  • Больше снарядов и ракет класса "воздух-земля".

  • Другое оборудование для поддержки работы украинских F-16.

Я полон решимости сделать все возможное, чтобы помочь Украине жить в свободе и безопасности, а также создать более справедливый и более достойный мир. Наша совместная работа должна продолжаться.

Ллойд Остин

Ллойд Остин

Министр обороны США

Остин подчеркнул, что поддержка Украины важна для всех союзников.

Борьба Украины — это вызов для свободных людей во всем мире. Мы все заинтересованы в том, чтобы автократы не могли ставить свои имперские амбиции выше основных прав свободных и суверенных народов. Украина ведет справедливую войну за свою самооборону, и это одно из важнейших дел нашего времени, отметил Ллойд Остин.

Министр обороны США также добавил, что для него было честью возглавлять Контактную группу, и он ожидает еще одной продуктивной встречи в ее рамках.

Напомним, 9 января проходит новая встреча союзников Украины в формате "Рамштайн". Представители Контактной группы собрались на военной авиабазе в Германии после четырехмесячного перерыва. Рамштайн будет рассматривать военную поддержку Украины до 2027 года.

Что известно о предыдущем пакете помощи для Украины

Как уже упоминалось ранее, 30 декабря официальный Вашингтон объявил о пакете оборонной помощи Украине объемом почти 2,5 млрд долларов.

Речь шла о предоставлении Вооруженным силам Украины оружия и оборудования из запасов Минобороны США на сумму 1,25 млрд дол.

Кроме того, было разрешено размещение заказов на новое оружие в размере 1,22 млрд долл. в рамках Инициативы по безопасности помощи Украине (USAI).

Что важно понимать, что в целом с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году общий объем военной помощи США в Украине составляет 66 миллиардов долларов.

К слову, недавно будущий президент США Дональд Трамп заявил, что планирует продлить поддержку Украины, однако пока не раскрыл все детали.

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