США оголосили про новий пакет допомоги для України на 500 млн дол

США виділили Україні новий пакет військової допомоги на суму 500 млн дол. Це останній пакет від адміністрації Байдена.

США виділили останній пакет допомоги від адміністрації Байдена

Про це оголосив міністр оборони США Ллойд Остін під час візиту до Німеччини, де він востаннє очолив засідання Контактної групи з питань оборони України перед завершенням своєї каденції.

Що входить у допомогу:

Додаткові ракети для систем протиповітряної оборони України.

Більше снарядів та ракет класу "повітря-земля".

Інше обладнання для підтримки роботи українських F-16.

Я сповнений рішучості зробити все можливе, щоб допомогти Україні жити у свободі та безпеці, а також створити справедливіший і гідніший світ. Наша спільна робота має продовжуватися. Ллойд Остін Міністр оборони США

Остін наголосив, що підтримка України є важливою для всіх союзників.

Боротьба України — це виклик для вільних людей у всьому світі. Ми всі зацікавлені в тому, щоб автократи не могли ставити свої імперські амбіції вище за основні права вільних і суверенних народів. Україна веде справедливу війну за свою самооборону, і це одна з найважливіших справ нашого часу, — зазначив Ллойд Остін. Поширити

Міністр оборони США також додав, що для нього було честю очолювати Контактну групу, і він очікує на ще одну продуктивну зустріч у її рамках.

Нагадаємо, 9 січня відбувається нова зустріч союзників України у форматі "Рамштайн". Представники Контактної групи зібралися на військовій авіабазі в Німеччині після чотиримісячної перерви. "Рамштайн" розглядатиме військову підтримку України до 2027 року.

Що відомо про попередній пакет допомоги для України

Як уже згадувалося раніше, 30 грудня офіційний Вашингтон оголосив про пакет оборонної допомоги Україні обсягом майже 2,5 млрд дол.

Тоді йшлося про надання Збройним силам України зброї та устаткування із запасів Міноборони США на суму 1,25 млрд дол.

Окрім того, було дозволено розміщення замовлень на нову зброю обсягом 1,22 млрд дол у межах Ініціативи з безпекової допомоги Україні (USAI).

Що важливо розуміти, загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 року загальний обсяг військової допомоги США Україні становить 66 мільярдів доларів.

До слова, нещодавно майбутній президент США Дональд Трамп заявив, що планує продовжити підтримку України, однак поки не розкрив усі деталі.