США оголосили про новий пакет допомоги для України на 500 млн дол

США виділили Україні новий пакет військової допомоги на суму 500 млн дол. Це останній пакет від адміністрації Байдена.
Головні тези:
- США виділили Україні новий пакет військової допомоги на 500 млн доларів, останній від адміністрації Байдена.
- Допомога включає додаткові ракети, снаряди та обладнання для українських F-16.
- Міністр оборони США Ллойд Остін підкреслив важливість підтримки України у боротьбі за свою самооборону.
- США надали Україні загальний обсяг військової допомоги у розмірі 66 мільярдів доларів з початку вторгнення Росії.
США виділили останній пакет допомоги від адміністрації Байдена
Про це оголосив міністр оборони США Ллойд Остін під час візиту до Німеччини, де він востаннє очолив засідання Контактної групи з питань оборони України перед завершенням своєї каденції.
Що входить у допомогу:
Додаткові ракети для систем протиповітряної оборони України.
Більше снарядів та ракет класу "повітря-земля".
Інше обладнання для підтримки роботи українських F-16.
Остін наголосив, що підтримка України є важливою для всіх союзників.
Міністр оборони США також додав, що для нього було честю очолювати Контактну групу, і він очікує на ще одну продуктивну зустріч у її рамках.
Нагадаємо, 9 січня відбувається нова зустріч союзників України у форматі "Рамштайн". Представники Контактної групи зібралися на військовій авіабазі в Німеччині після чотиримісячної перерви. "Рамштайн" розглядатиме військову підтримку України до 2027 року.
Що відомо про попередній пакет допомоги для України
Як уже згадувалося раніше, 30 грудня офіційний Вашингтон оголосив про пакет оборонної допомоги Україні обсягом майже 2,5 млрд дол.
Тоді йшлося про надання Збройним силам України зброї та устаткування із запасів Міноборони США на суму 1,25 млрд дол.
Окрім того, було дозволено розміщення замовлень на нову зброю обсягом 1,22 млрд дол у межах Ініціативи з безпекової допомоги Україні (USAI).
Що важливо розуміти, загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 року загальний обсяг військової допомоги США Україні становить 66 мільярдів доларів.
До слова, нещодавно майбутній президент США Дональд Трамп заявив, що планує продовжити підтримку України, однак поки не розкрив усі деталі.
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