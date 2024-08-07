США перебросили истребители на базу на Ближнем Востоке. Какая причина

США перебросили дюжину истребителей F/A-18 на военную базу Ближнего Востока. Это происходит в рамках усилий Пентагона, направленных на защиту Израиля от возможных нападений со стороны Ирана.
Главные тезисы
- США опрокинули дюжину истребителей на военную базу на Ближнем Востоке в рамках усилий по защите Израиля от возможных нападений со стороны Ирана.
- Министр обороны США приказал усилить военное присутствие в регионе после убийства высокопоставленных командиров группировок ХАМАС и Хезболла.
- Израиль получил предупреждение от Ирана о возможной атаке, что стало поводом для США усилить свое военное присутствие на Ближнем Востоке.
- Неясно, как долго американские истребители останутся на базе, их временное размещение может зависеть от дальнейших событий в регионе..
Что происходит на ближнем востоке
Как отмечается, истребители F/A-18 и самолет-разведчик E-2D Hawkeye вылетели с авианосца в Оманском заливе и прибыли на неизвестную базу в понедельник, сказал чиновник.
Наземное базирование самолетов ВМС будет временным, поскольку эскадрилья истребителей ВВС США F-22 следует на ту же базу с места базирования на Аляске.
Около десятка F-22 прибудут на Ближний Восток в ближайшие дни.
Что этому предшествовало
Накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто в разговоре с израильским визави Исраэлем Кацом передал предупреждение от Ирана о готовности напасть на Израиль.
Неофициально сообщалось, что Соединенные Штаты ожидают мести Ирана Израилю в связи с убийством одного из лидеров группировки ХАМАС уже 5 или 6 августа.
США решили отправить в регион авианосную ударную группу, эскадрилью истребителей и дополнительные военные корабли.
По данным Sky News Arabia, Иран планирует атаковать Израиль 12 и 13 августа, в день траура и поста у евреев.
Напомним, одного из лидеров палестинской группировки ХАМАС Исмаила Ганию убили утром 31 июля в столице Ирана.
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