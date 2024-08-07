США перебросили истребители на базу на Ближнем Востоке. Какая причина

США перебросили дюжину истребителей F/A-18 на военную базу Ближнего Востока. Это происходит в рамках усилий Пентагона, направленных на защиту Израиля от возможных нападений со стороны Ирана.

Что происходит на ближнем востоке

Как отмечается, истребители F/A-18 и самолет-разведчик E-2D Hawkeye вылетели с авианосца в Оманском заливе и прибыли на неизвестную базу в понедельник, сказал чиновник.

Министр обороны США Ллойд Остин приказал усилить военное присутствие в регионе, поскольку официальные лица обеспокоены эскалацией насилия на Ближнем Востоке после убийства на прошлой неделе высокопоставленного командира Хезболла в Ливане и высшего политического лидера ХАМАС в Иране, вероятно, в результате израильских ударов. Обе группировки поддерживаются Ираном. Поделиться

Наземное базирование самолетов ВМС будет временным, поскольку эскадрилья истребителей ВВС США F-22 следует на ту же базу с места базирования на Аляске.

Около десятка F-22 прибудут на Ближний Восток в ближайшие дни.

Неясно, как долго все самолеты будут оставаться вместе на базе, и это может зависеть от того, что произойдет, если что-то произойдет, в ближайшие несколько дней, пишет издание. Поделиться

Что этому предшествовало

Накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто в разговоре с израильским визави Исраэлем Кацом передал предупреждение от Ирана о готовности напасть на Израиль.

Неофициально сообщалось, что Соединенные Штаты ожидают мести Ирана Израилю в связи с убийством одного из лидеров группировки ХАМАС уже 5 или 6 августа.

США решили отправить в регион авианосную ударную группу, эскадрилью истребителей и дополнительные военные корабли.

По данным Sky News Arabia, Иран планирует атаковать Израиль 12 и 13 августа, в день траура и поста у евреев.

Напомним, одного из лидеров палестинской группировки ХАМАС Исмаила Ганию убили утром 31 июля в столице Ирана.