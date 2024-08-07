США перебросили истребители на базу на Ближнем Востоке. Какая причина
Категория
Мир
Дата публикации

США перебросили истребители на базу на Ближнем Востоке. Какая причина

США перебросили истребители на базу на Ближнем Востоке. Какая причина
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Источник:  The Times of Israel

США перебросили дюжину истребителей F/A-18 на военную базу Ближнего Востока. Это происходит в рамках усилий Пентагона, направленных на защиту Израиля от возможных нападений со стороны Ирана.

Главные тезисы

  • США опрокинули дюжину истребителей на военную базу на Ближнем Востоке в рамках усилий по защите Израиля от возможных нападений со стороны Ирана.
  • Министр обороны США приказал усилить военное присутствие в регионе после убийства высокопоставленных командиров группировок ХАМАС и Хезболла.
  • Израиль получил предупреждение от Ирана о возможной атаке, что стало поводом для США усилить свое военное присутствие на Ближнем Востоке.
  • Неясно, как долго американские истребители останутся на базе, их временное размещение может зависеть от дальнейших событий в регионе..

Что происходит на ближнем востоке

Как отмечается, истребители F/A-18 и самолет-разведчик E-2D Hawkeye вылетели с авианосца в Оманском заливе и прибыли на неизвестную базу в понедельник, сказал чиновник.

Министр обороны США Ллойд Остин приказал усилить военное присутствие в регионе, поскольку официальные лица обеспокоены эскалацией насилия на Ближнем Востоке после убийства на прошлой неделе высокопоставленного командира Хезболла в Ливане и высшего политического лидера ХАМАС в Иране, вероятно, в результате израильских ударов. Обе группировки поддерживаются Ираном.

Наземное базирование самолетов ВМС будет временным, поскольку эскадрилья истребителей ВВС США F-22 следует на ту же базу с места базирования на Аляске.

Около десятка F-22 прибудут на Ближний Восток в ближайшие дни.

Неясно, как долго все самолеты будут оставаться вместе на базе, и это может зависеть от того, что произойдет, если что-то произойдет, в ближайшие несколько дней, пишет издание.

Что этому предшествовало

Накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто в разговоре с израильским визави Исраэлем Кацом передал предупреждение от Ирана о готовности напасть на Израиль.

Неофициально сообщалось, что Соединенные Штаты ожидают мести Ирана Израилю в связи с убийством одного из лидеров группировки ХАМАС уже 5 или 6 августа.

США решили отправить в регион авианосную ударную группу, эскадрилью истребителей и дополнительные военные корабли.

По данным Sky News Arabia, Иран планирует атаковать Израиль 12 и 13 августа, в день траура и поста у евреев.

Напомним, одного из лидеров палестинской группировки ХАМАС Исмаила Ганию убили утром 31 июля в столице Ирана.

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