США перекинули винищувачі на базу на Близькому Сході. Яка причина

США перекинули дюжину винищувачів F/A-18 на військову базу Близького Сходу. Це відбувається в рамках зусиль Пентагону, спрямованих на захист Ізраїлю від можливих нападів з боку Ірану.
Головні тези:
- Пентагон перекинув винищувачі F/A-18 на базу на Близькому Сході для захисту Ізраїлю від можливих нападів з боку Ірану.
- США реагують на попередження від Ірану про можливу атаку на Ізраїль та плани Ірану щодо проведення нападу в день жалоби євреїв.
- Посилення військової присутності США на Близькому Сході свідчить про серйозні обґрунтовані загрози для регіону та стабільності в ньому.
Що відбувається на близькому сході
Як зазначається, винищувачі F/A-18 і літак-розвідник E-2D Hawkeye вилетіли з авіаносця в Оманській затоці і прибули на невідому базу в понеділок, сказав посадовець.
Наземне базування літаків ВМС буде тимчасовим, оскільки ескадрилья винищувачів ВПС США F-22 прямує на ту ж базу з місця базування на Алясці.
Близько десятка F-22 прибудуть на Близький Схід найближчими днями.
Що цьому передувало
Напередодні глава МЗС Угорщини Петер Сійярто в розмові з ізраїльським візаві Ісраелем Кацом передав попередження від Ірану про його готовність напасти на Ізраїль.
Неофіційно повідомляли, що Сполучені Штати очікують помсти Ірану Ізраїлю у зв’язку з убивством одного з лідерів угруповання ХАМАС вже 5 або 6 серпня.
США вирішили відправити у регіон авіаносну ударну групу, ескадрилью винищувачів і додаткові військові кораблі.
За даними Sky News Arabia, Іран планує атакувати Ізраїль 12 та 13 серпня, у день жалоби і посту в євреїв.
Нагадаємо, одного з лідерів палестинського угруповання ХАМАС Ісмаїла Ганію убили вранці 31 липня у столиці Ірану.
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