США перекинули винищувачі на базу на Близькому Сході. Яка причина

США перекинули дюжину винищувачів F/A-18 на військову базу Близького Сходу. Це відбувається в рамках зусиль Пентагону, спрямованих на захист Ізраїлю від можливих нападів з боку Ірану.

Що відбувається на близькому сході

Як зазначається, винищувачі F/A-18 і літак-розвідник E-2D Hawkeye вилетіли з авіаносця в Оманській затоці і прибули на невідому базу в понеділок, сказав посадовець.

Міністр оборони США Ллойд Остін наказав посилити військову присутність в регіоні, оскільки офіційні особи стурбовані ескалацією насильства на Близькому Сході після вбивства минулого тижня високопоставленого командира Хезболли в Лівані і вищого політичного лідера ХАМАС в Ірані, ймовірно, в результаті ізраїльських ударів. Обидва угруповання підтримуються Іраном. Поширити

Наземне базування літаків ВМС буде тимчасовим, оскільки ескадрилья винищувачів ВПС США F-22 прямує на ту ж базу з місця базування на Алясці.

Близько десятка F-22 прибудуть на Близький Схід найближчими днями.

Неясно, як довго всі літаки залишатимуться разом на базі, і це може залежати від того, що станеться — якщо щось станеться — в найближчі кілька днів, — пише видання. Поширити

Що цьому передувало

Напередодні глава МЗС Угорщини Петер Сійярто в розмові з ізраїльським візаві Ісраелем Кацом передав попередження від Ірану про його готовність напасти на Ізраїль.

Неофіційно повідомляли, що Сполучені Штати очікують помсти Ірану Ізраїлю у зв’язку з убивством одного з лідерів угруповання ХАМАС вже 5 або 6 серпня.

США вирішили відправити у регіон авіаносну ударну групу, ескадрилью винищувачів і додаткові військові кораблі.

За даними Sky News Arabia, Іран планує атакувати Ізраїль 12 та 13 серпня, у день жалоби і посту в євреїв.

Нагадаємо, одного з лідерів палестинського угруповання ХАМАС Ісмаїла Ганію убили вранці 31 липня у столиці Ірану.