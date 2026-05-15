США отменили отправку в Польшу бронетанковой бригады — Пентагон

Исполняющий обязанности начальника штаба Сухопутных войск США генерал Крис Ланев подтвердил в пятницу, что Вашингтон отменил отправку в Польшу бронетанковой бригады в количестве 4 тыс. военных.

США отменили направление в Польшу бронетанковой бригады

Генерал сообщил на слушаниях в Конгрессе, что разговоры об отмене и решениях об этом были приняты «относительно недавно».

Вероятно, это произошло за последние две недели, — сказал Ланев, отвечая на вопросы законодателей, также подтвердив, что передовые подразделения бригады уже находятся за границей, а военная техника — в пути.

По данным издания Politico, решение министра обороны США Пита Гегсета упразднить отправку военнослужащих в Польшу стало неожиданностью как для должностных лиц Пентагона, так и для европейских союзников.

Речь идет о более чем 4 тыс. военных из Техаса, которые должны были прибыть в Польшу в рамках запланированной девятимесячной ротации и учений с союзниками из НАТО.

Politico пишет, что причины такого решения остаются неясными. В то же время издание отмечает, что президент США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство европейскими союзниками из-за их недостаточной поддержки войны с Ираном, хотя Польшу он называл «примерным союзником» из-за высоких расходов на оборону.

В то же время в Пентагоне отрицали утверждение, что решение было внезапным.