США отменили отправку в Польшу бронетанковой бригады — Пентагон
Категория
Мир
Дата публикации

США отменили отправку в Польшу бронетанковой бригады — Пентагон

Пентагон
Read in English
Читати українською
Источник:  Укринформ

Исполняющий обязанности начальника штаба Сухопутных войск США генерал Крис Ланев подтвердил в пятницу, что Вашингтон отменил отправку в Польшу бронетанковой бригады в количестве 4 тыс. военных.

Главные тезисы

  • Отмена отправки бронетанковой бригады в Польшу стала неожиданностью для Пентагона и европейских союзников.
  • Решение принято в контексте недовольства президента США относительно поддержки войны с Ираном со стороны европейских союзников.

США отменили направление в Польшу бронетанковой бригады

Генерал сообщил на слушаниях в Конгрессе, что разговоры об отмене и решениях об этом были приняты «относительно недавно».

Вероятно, это произошло за последние две недели, — сказал Ланев, отвечая на вопросы законодателей, также подтвердив, что передовые подразделения бригады уже находятся за границей, а военная техника — в пути.

По данным издания Politico, решение министра обороны США Пита Гегсета упразднить отправку военнослужащих в Польшу стало неожиданностью как для должностных лиц Пентагона, так и для европейских союзников.

Речь идет о более чем 4 тыс. военных из Техаса, которые должны были прибыть в Польшу в рамках запланированной девятимесячной ротации и учений с союзниками из НАТО.

Politico пишет, что причины такого решения остаются неясными. В то же время издание отмечает, что президент США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство европейскими союзниками из-за их недостаточной поддержки войны с Ираном, хотя Польшу он называл «примерным союзником» из-за высоких расходов на оборону.

В то же время в Пентагоне отрицали утверждение, что решение было внезапным.

Решение о выводе войск стало результатом комплексного многоуровневого процесса, учитывающего позиции ключевых руководителей... и всей цепи командования. Это не было неожиданным решением, принятым в последнюю минуту.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Рейтинги Трампа в США продолжают снижаться
Трамп продолжает терять доверие американцев
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Литва готова принять дополнительный военный контингент США — Науседа
Науседа
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
США обещают предоставить Украине финансовую помощь
Украина получит запланированную американскую помощь

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?