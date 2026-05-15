США скасували відправку до Польщі бронетанкової бригади — Пентагон

Виконувач обов’язків начальника штабу Сухопутних військ США генерал Кріс Ланев підтвердив у п’ятницю, що Вашингтон скасував відправку до Польщі бронетанкової бригади в кількості 4 тис військових.
Головні тези:
- Скасування відправки 4 тис військових до Польщі стало несподіванкою для Пентагону та європейських союзників.
- Президент США висловлював невдоволення європейськими союзниками через недостатню підтримку війни з Іраном.
США скасували направлення до Польщі бронетанкової бригади
Генерал повідомив на слуханнях у Конгресі, що розмови про скасування і рішення про це були ухвалені «відносно недавно».
Імовірно, це сталося протягом останніх двох тижнів, — сказав Ланев, відповідаючи на запитання законодавців, також підтвердивши, що передові підрозділи бригади вже перебувають за кордоном, а військова техніка — в дорозі.
За даними видання Politico, рішення міністра оборони США Піта Гегсета скасувати відправку військовослужбовців до Польщі стало несподіванкою як для посадовців Пентагону, так і для європейських союзників.
Politico пише, що причини такого рішення залишаються незрозумілими. Водночас видання зауважує, що президент США Дональд Трамп неодноразово висловлював невдоволення європейськими союзниками через їхню недостатню підтримку війни з Іраном, хоча Польщу він називав «зразковим союзником» через високі витрати на оборону.
Водночас у Пентагоні заперечили твердження, що рішення було раптовим.
Рішення про виведення військ стало результатом комплексного багаторівневого процесу, який враховував позиції ключових керівників... та всього ланцюга командування. Це не було несподіваним рішенням, ухваленим в останню хвилину.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-