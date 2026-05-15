США скасували відправку до Польщі бронетанкової бригади — Пентагон

Виконувач обов’язків начальника штабу Сухопутних військ США генерал Кріс Ланев підтвердив у п’ятницю, що Вашингтон скасував відправку до Польщі бронетанкової бригади в кількості 4 тис військових.

США скасували направлення до Польщі бронетанкової бригади

Генерал повідомив на слуханнях у Конгресі, що розмови про скасування і рішення про це були ухвалені «відносно недавно».

Імовірно, це сталося протягом останніх двох тижнів, — сказав Ланев, відповідаючи на запитання законодавців, також підтвердивши, що передові підрозділи бригади вже перебувають за кордоном, а військова техніка — в дорозі.

За даними видання Politico, рішення міністра оборони США Піта Гегсета скасувати відправку військовослужбовців до Польщі стало несподіванкою як для посадовців Пентагону, так і для європейських союзників.

Йдеться про понад 4 тис військових з Техасу, які мали прибути в Польщу в межах запланованої дев’ятимісячної ротації та навчань із союзниками з НАТО. Поширити

Politico пише, що причини такого рішення залишаються незрозумілими. Водночас видання зауважує, що президент США Дональд Трамп неодноразово висловлював невдоволення європейськими союзниками через їхню недостатню підтримку війни з Іраном, хоча Польщу він називав «зразковим союзником» через високі витрати на оборону.

Водночас у Пентагоні заперечили твердження, що рішення було раптовим.