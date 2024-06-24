США отреагировали на цинические обвинения РФ в "ударе" по Севастополю

МИД России сделал скандальное заявление, что якобы именно США руководили ударом ВСУ ракетами Atacms по Севастополю.

Пентагон прокомментировал обвинение РФ в причастности США к удару по Севастополю

По словам представителя Пентагона майора Чарли Дитца, Украина принимает собственные решения по нацелению и проводит собственные военные операции против Российской Федерации.

Ранее МИД России сделал лживое заявление, что США якобы руководили ударом ВСУ ракетами Atacms по Севастополю, после которого пострадали и погибли гражданские лица.

Российское министерство назвало это «гибридной войной США» и объявило Вашингтон участником конфликта, заявив, что «специалисты из Соединенных Штатов наводили оружие на цели».

Дитц подчеркнул, что любая потеря жизни гражданского населения является трагедией и это «безусловно, охватывает тысячи невинных украинцев, убитых российскими войсками с начала российской агрессии».

Что известно о "ракетной атаке" по Севастополю

23 июня на территории оккупированного Россией Крыма работали системы ПВО во время ракетной атаки. Одна из ракет ПВО российской оккупационной армии приземлилась прямо на пляже под Севастополем и убила отдыхающих.

Системы ПВО российских окупантов работали вблизи Евпатории, Сак, Бахчисарая и Инкермана, а также в самом Севастополе.

Также зафиксированы прилеты в районе Севастопольской бухты.

Отмечается, что ПВО оккупационной армии РФ сбило ракету у пляжа Учкуевка рядом с Севастополем.

Также сообщается о неконтролируемом падении российских ракет ПВО.

Инцидент на пляже подтвердил и назначенный россиянами гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев.