США відреагували на цинічні звинувачення РФ в "ударі" по Севастополю

МЗС Росії зробило скандальну заяву, що нібито саме США керували ударом ЗСУ ракетами Atacms по Севастополю.
Головні тези:
- МЗС Росії безпідставно звинуватило США в ударі по Севастополю з боку українських військ
- Пентагон спростував обвинувачення РФ та підкреслив, що Україна самостійно керує своїми військовими операціями
- Російське МЗС назвало інцидент “гібридною війною США” і звинуватило Вашингтон у причетності до ракетної атаки
Пентагон прокоментував звинувачення РФ у причетності США до удару по Севастополю
За словами представник Пентагону майора Чарлі Дітца, Україна приймає власні рішення щодо націлювання і проводить власні військові операції проти Російської Федерації.
Раніше МЗС Росії зробило брехливу заяву, що США нібито керували ударом ЗСУ ракетами Atacms по Севастополю після якого постраждали й загинули цивільні особи.
Російське міністерство назвало це «гібридною війною США» та оголосили Вашингтон учасником конфлікту, заявивши, що «спеціалісти зі Сполучених Штатів наводили зброю на цілі».
Дітц наголосив, що будь-яка втрата життя цивільного населення є трагедією і це «безумовно, охоплює тисячі невинних українців, які були вбиті російськими військами з початку російської агресії».
Що відомо про “ракетну атаку“ по Севастополю
23 червня на території окупованого Росією Криму працювали системи ППО під час ракетної атаки. Одна з ракет ППО російської окупаційної армії приземлилась прямо на пляжі під Севастополем та вбила відпочивальників.
Системи ППО російських окупантів працювали поблизу Євпаторії, Сак, Бахчисарая та Інкермана, а також у самому Севастополі.
Також зафіксовані прильоти в районі Севастопольської бухти.
Зазначається, що ППО окупаційної армії РФ збила ракету біля пляжу Учкуївка поряд із Севастополем.
Також повідомляється про неконтрольоване падіння російських ракет ППО.
Інцидент на пляжі підтвердив і призначений росіянами гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв.
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