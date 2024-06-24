США відреагували на цинічні звинувачення РФ в "ударі" по Севастополю

МЗС Росії зробило скандальну заяву, що нібито саме США керували ударом ЗСУ ракетами Atacms по Севастополю.

Пентагон прокоментував звинувачення РФ у причетності США до удару по Севастополю

За словами представник Пентагону майора Чарлі Дітца, Україна приймає власні рішення щодо націлювання і проводить власні військові операції проти Російської Федерації.

Раніше МЗС Росії зробило брехливу заяву, що США нібито керували ударом ЗСУ ракетами Atacms по Севастополю після якого постраждали й загинули цивільні особи.

Російське міністерство назвало це «гібридною війною США» та оголосили Вашингтон учасником конфлікту, заявивши, що «спеціалісти зі Сполучених Штатів наводили зброю на цілі».

Дітц наголосив, що будь-яка втрата життя цивільного населення є трагедією і це «безумовно, охоплює тисячі невинних українців, які були вбиті російськими військами з початку російської агресії».

Що відомо про “ракетну атаку“ по Севастополю

23 червня на території окупованого Росією Криму працювали системи ППО під час ракетної атаки. Одна з ракет ППО російської окупаційної армії приземлилась прямо на пляжі під Севастополем та вбила відпочивальників.

Системи ППО російських окупантів працювали поблизу Євпаторії, Сак, Бахчисарая та Інкермана, а також у самому Севастополі.

Також зафіксовані прильоти в районі Севастопольської бухти.

Зазначається, що ППО окупаційної армії РФ збила ракету біля пляжу Учкуївка поряд із Севастополем.

Також повідомляється про неконтрольоване падіння російських ракет ППО.

Інцидент на пляжі підтвердив і призначений росіянами гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв.