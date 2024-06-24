Удар ЗСУ по війсковому об'єкту РФ під Євпаторією. З'явилися супутникові знімки наслідків
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Удар ЗСУ по війсковому об'єкту РФ під Євпаторією. З'явилися супутникові знімки наслідків

Євпаторія
Джерело:  Радіо Свобода

Вибухи в окупованому Криму ввечері 23 червня були потужною “бавовною”. 24 червня ЗМІ представили супутникові знімки з наслідками ударів ЗСУ під Євпаторією.

Головні тези:

  • Супутникові знімки показали наслідки ударів ЗСУ по військовому об'єкту РФ під Євпаторією у Криму.
  • Удар зумовив серію потужних вибухів, про які свідчать жителі Євпаторії та прилеглих населених пунктів.
  • Російський військовий об'єкт, що постраждав, є важливою частиною системи російського космічного зв'язку та навігації.
  • Окупаційна влада в Криму заявила про нову ракетну атаку, внаслідок якої відбулися вибухи в різних районах Криму.
  • Події у Євпаторії та Вітіно не отримали офіційних коментарів ні від України, ні від Росії.

Крута “бавовна” під Євпаторією: що відомо

Фото Planet Labs за 24 червня, які є у розпорядженні «Схем» (Радіо Свобода), демонструють сліди від пожеж на російському військовому об’єкті у селі Вітине.

Згідно з OpenStreetMap, там розташований 40-й окремий командно-вимірювальний комплекс (Центр дальнього космічного зв’язку), що входить до Повітряно-космічних сил РФ. Це важлива військова частина у системі російського космічного зв'язку та супутникової навігації.

Проєкт Крим.Реалії повідомляв, що в ніч на 24 червня прозвучала серія гучних вибухів — про що у соцмережах написали жителі Євпаторії та населених пунктів Молочне та Вітине, а також кримські телеграм-канали. Офіційно ані в Україні, ані в Росії ці події не коментували.

Що відомо про серію нових вибухів в окупованому Криму

Окупаційна влада у Криму заявила про нібито нову ракетну атаку. Зазначається, що близько 8 вибухів пролунало в Заозерному, Євпаторії та Донузлаві.

Місцеві заявляють про нібито приліт по радару у Вітіно, що у Сакському районі.

Росіяни вже традиційно заявили про те що була ракетна атака, а їх ППО збило всі ракети.

Місцеві жителі заявляють про велику кількість карет швидкої в районах Вітіно та Євпаторії.

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