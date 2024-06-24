Удар ВСУ по военному объекту РФ под Евпаторией. Появились спутниковые снимки последствий

Взрывы в оккупированном Крыму вечером 23 июня были мощной "бавовной". 24 июня СМИ представили спутниковые снимки с последствиями ударов ВСУ под Евпаторией.

Крутая "бавовна" под Евпаторией: что известно

Фото Planet Labs за 24 июня, которые есть в распоряжении «Схем» (Радио Свобода), демонстрируют следы от пожаров на российском военном объекте в селе Витино.

Согласно OpenStreetMap, там расположен 40-й отдельный командно-измерительный комплекс (Центр дальней космической связи), входящий в Воздушно-космические силы РФ. Это важная военная часть в системе русской космической связи и спутниковой навигации.

Проект Крым.Реалии сообщал, что в ночь на 24 июня прозвучала серия громких взрывов — о чем в соцсетях написали жители Евпатории и населенных пунктов Молочное и Витино, а также крымские телеграм-каналы. Официально ни на Украине, ни в России эти события не комментировали.

Что известно о серии новых взрывов в оккупированном Крыму

Оккупационные власти в Крыму заявили о якобы новой ракетной атаке. Отмечается, что около 8 взрывов прогремели в Заозерном, Евпатории и Донузлаве.

Местные заявляют о якобы прилете по радару в Витино, что в Сакском районе.

Россияне уже традиционно заявили о том, что была ракетная атака, а их ПВО сбило все ракеты.