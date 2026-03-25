США перебросят еще тысячу десантников на Ближний Восток

Соединенные Штаты готовятся отправить на Ближний Восток еще около тысячи десантников 82-й десантной дивизии.
Главные тезисы
- Важная новость: США готовятся отправить еще тысячу десантников 82-й десантной дивизии на Ближний Восток.
- Десантники известны своей скоростью реагирования и могут выехать в любую точку мира в течение 18 часов.
США перебрасывают дополнительный военный контингент на Ближний Восток
Об этом сообщает CNN со ссылкой на информацию от источников, пишет "Европейская правда".
Несмотря на заявления Дональда Трампа о переговорах с Ираном и намеках на возможность перемирия, в ближайшие дни на Ближний Восток должны быть переброшены примерно тысяча военнослужащих 82-й десантной дивизии.
Это одно из американских подразделений "неотложного реагирования", которое может при необходимости оперативно отправиться со своей базы в Северной Каролине в любую точку мира в течение 18 часов.
Как известно, в последние дни президент США неожиданно сменил риторику и стал намекать на желание завершить боевые действия на Ближнем Востоке путем переговоров, хотя еще недавно говорил, что еще не заинтересован в переговорах.
23 марта американский президент объявил о приостановке военных ударов по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней после "продуктивных" переговоров с Тегераном.
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-