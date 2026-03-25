США перебросят еще тысячу десантников на Ближний Восток

Соединенные Штаты готовятся отправить на Ближний Восток еще около тысячи десантников 82-й десантной дивизии.

США перебрасывают дополнительный военный контингент на Ближний Восток

Об этом сообщает CNN со ссылкой на информацию от источников, пишет "Европейская правда".

Несмотря на заявления Дональда Трампа о переговорах с Ираном и намеках на возможность перемирия, в ближайшие дни на Ближний Восток должны быть переброшены примерно тысяча военнослужащих 82-й десантной дивизии.

Это одно из американских подразделений "неотложного реагирования", которое может при необходимости оперативно отправиться со своей базы в Северной Каролине в любую точку мира в течение 18 часов.

Последним случаем столь быстрого опрокидывания было их привлечение к эвакуации западных военных и дипломатов из Кабула при выходе из Афганистана.

Как известно, в последние дни президент США неожиданно сменил риторику и стал намекать на желание завершить боевые действия на Ближнем Востоке путем переговоров, хотя еще недавно говорил, что еще не заинтересован в переговорах.