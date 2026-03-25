США перекинуть ще тисячу десантників на Близький Схід

Сполучені Штати готуються відправити на Близький Схід ще близько тисячі десантників 82-ї десантної дивізії.
Головні тези:
- США готуються відправити ще тисячу десантників 82-ї десантної дивізії на Близький Схід.
- Десантники відомі своєю швидкістю реагування та можливістю виїзду до будь-якої точки світу протягом 18 годин.
США перекидають додатковий військовий контингент на Близький Схід
Про це повідомляє CNN з посиланням на інформацію від джерел, пише "Європейська правда".
Попри заяви Дональда Трампа щодо переговорів з Іраном та натяки на можливість перемир’я, ближчими днями на Близький Схід мають перекинути приблизно тисячу військовослужбовців 82-ї десантної дивізії.
Це один з американських підрозділів "невідкладного реагування", що може за потреби оперативно вирушити зі своєї бази у Північній Кароліні у будь-яку точку світу упродовж 18 годин.
Як відомо, останніми днями президент США несподівано змінив риторику й почав натякати на бажання завершити бойові дії на Близькому Сході шляхом переговорів — хоча ще нещодавно казав, що ще не зацікавлений у перемовинах.
23 березня американський президент оголосив про призупинення військових ударів по електростанціях та енергетичній інфраструктурі Ірану на п’ять днів після "продуктивних" переговорів з Тегераном.
