США перекинуть ще тисячу десантників на Близький Схід

Сполучені Штати готуються відправити на Близький Схід ще близько тисячі десантників 82-ї десантної дивізії.

США перекидають додатковий військовий контингент на Близький Схід

Про це повідомляє CNN з посиланням на інформацію від джерел, пише "Європейська правда".

Попри заяви Дональда Трампа щодо переговорів з Іраном та натяки на можливість перемир’я, ближчими днями на Близький Схід мають перекинути приблизно тисячу військовослужбовців 82-ї десантної дивізії.

Це один з американських підрозділів "невідкладного реагування", що може за потреби оперативно вирушити зі своєї бази у Північній Кароліні у будь-яку точку світу упродовж 18 годин.

Останнім випадком такого швидкого перекидання було їхнє залучення до евакуації західних військових та дипломатів з Кабула під час виходу з Афганістану.

Як відомо, останніми днями президент США несподівано змінив риторику й почав натякати на бажання завершити бойові дії на Близькому Сході шляхом переговорів — хоча ще нещодавно казав, що ще не зацікавлений у перемовинах.