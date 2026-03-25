США перекинуть ще тисячу десантників на Близький Схід

Джерело:  CNN

Сполучені Штати готуються відправити на Близький Схід ще близько тисячі десантників 82-ї десантної дивізії.

Про це повідомляє CNN з посиланням на інформацію від джерел, пише "Європейська правда".

Попри заяви Дональда Трампа щодо переговорів з Іраном та натяки на можливість перемир’я, ближчими днями на Близький Схід мають перекинути приблизно тисячу військовослужбовців 82-ї десантної дивізії.

Це один з американських підрозділів "невідкладного реагування", що може за потреби оперативно вирушити зі своєї бази у Північній Кароліні у будь-яку точку світу упродовж 18 годин.

Останнім випадком такого швидкого перекидання було їхнє залучення до евакуації західних військових та дипломатів з Кабула під час виходу з Афганістану.

Як відомо, останніми днями президент США несподівано змінив риторику й почав натякати на бажання завершити бойові дії на Близькому Сході шляхом переговорів — хоча ще нещодавно казав, що ще не зацікавлений у перемовинах.

23 березня американський президент оголосив про призупинення військових ударів по електростанціях та енергетичній інфраструктурі Ірану на п’ять днів після "продуктивних" переговорів з Тегераном.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Іран може атакувати Лондон і Париж
Париж
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Іран погрожує повністю заблокувати Ормузьку протоку
Ормузька протока
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Іран висунув Трампу жорсткі вимоги для початку переговорів
Трамп

