США перевели военные базы в Европе в повышенную готовность из-за угрозы терактов — CNN

Несколько американских военных баз в Европе перевели в состояние повышенной готовности из-за угрозы террористических атак на военный персонал или объекты США.

Несколько баз США в Европе в повышенной готовности

По словам двух американских чиновников, имена которых CNN не называет, военные базы США перевели в состояние повышенной готовности к выходным. Уровень их защиты повысили до второго по значению.

Среди баз, повысивших уровень готовности к статусу "Чарли", и гарнизон армии США в немецком Штутгарте, где находится штаб-квартира Европейского командования США.

Как поясняет CNN, статус "Чарли" вводится, когда произошел инцидент или получена разведывательная информация, указывающая на вероятность теракта или нападения на персонал или объекты США.

Один из американских чиновников, находящийся на одной из баз в Европе, сказал CNN, что они не видели такого уровня угрозы "по крайней мере, 10 лет", и добавил, что обычно это означает, что военные знают об "активной угрозе".

Представитель Европейского командования США Дэн Дэй отказался комментировать конкретные уровни защиты американских сил, но сказал, что командование "постоянно оценивает ряд факторов, влияющих на безопасность военного общества США за рубежом".

В рамках этих усилий мы часто принимаем дополнительные меры для обеспечения безопасности наших сотрудников. Из соображений оперативной безопасности мы не будем прибегать к конкретным мерам, но остаемся внимательными, — отметил он. Поделиться

Что этому предшествовало

Напомним, сейчас в Германии проходит футбольный турнир Евро-2024, а в начале июля во Франции начнутся летние Олимпийские игры.

В преддверии этих мероприятий Берлин и Париж выражали обеспокоенность по поводу угрозы террористических актов. Французские спецслужбы даже рекомендовали упразднить церемонию открытия Олимпийских игр.