США перевели військові бази в Європі у підвищену готовність через загрозу терактів — CNN

Кілька американських військових баз в Європі перевели у стан підвищеної готовності через загрозу терористичних атак на військовий персонал чи об'єкти США.
Головні тези:
- Статус “Чарлі” введено для баз, де існує підвищена ймовірність теракту чи нападу на персонал, чи об'єкти США.
- Американські військові в Європі заявляють про недопущення такої рівної загрози вже принаймні 10 років.
- Європейське командування США застосувало додаткові заходи безпеки для забезпечення безпеки військового товариства за кордоном.
- На тлі наближення футбольного турніру Євро-2024 та літніх Олімпійських ігор, Берлін та Париж висловлюють обурення щодо можливої терористичної загрози.
Кілька баз США в Європі у підвищеній готовності
За словами двох американських чиновників, імена яких CNN не називає, військові бази США перевели в стан підвищеної готовності на вихідних. Рівень їх захисту підвищили до другого за значенням.
Серед баз, які підвищили рівень готовності до статусу "Чарлі", й гарнізон армії США в німецькому Штутгарті, де знаходиться штаб-квартира Європейського командування США.
Як пояснює CNN, статус "Чарлі" вводиться, коли стався інцидент або отримана розвідувальна інформація, яка вказує на ймовірність теракту чи нападу на персонал, чи об'єкти США.
Один з американських чиновників, який перебуває на одній з баз в Європі, сказав CNN, що вони не бачили такого рівня загрози "принаймні 10 років", і додав, що зазвичай це означає, що військові знають про "активну загрозу".
Речник Європейського командування США Ден Дей відмовився коментувати конкретні рівні захисту американських сил, але сказав, що командування "постійно оцінює низку факторів, які впливають на безпеку військового товариство США за кордоном".
Що цьому передувало
Нагадаємо, зараз у Німеччині проходить футбольний турнір Євро-2024, а на початку липня у Франції розпочнуться літні Олімпійські ігри.
Напередодні цих заходів Берлін та Париж висловлювали занепокоєння з приводу загрози терористичних актів. Французькі спецслужби навіть рекомендували скасувати церемонію відкриття Олімпійських ігор.
У березні Німеччина та Франція домовилися спільно забезпечувати безпеку на Євро-2024 та Олімпіаді.
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