США подготовили для G7 предложения насчет новых санкций против России — данные инсайдеров
США подготовили для G7 предложения насчет новых санкций против России — данные инсайдеров

США
Источник:  Bloomberg

Соединенные Штаты подготовили для стран G7 ряд предложений по санкциям, чтобы убедить нелегитимного главу РФ Владимира Путина прекратить войну против Украины.

Главные тезисы

  • США разработали предложения о введении новых санкций против России для давления на президента Путина и прекращения войны в Украине.
  • Предложения включают вторичные пошлины для стран, покупающих российскую нефть, и меры по ограничению торговли энергоносителями.
  • Создание правового пути для конфискации замороженных российских активов в пользу финансирования обороны Украины также является частью предложенных мер.

США предлагают G7 новые санкции против РФ: что известно

Об этом сообщает агентство Bloomberg, ознакомившееся с документом с предложениями.

Во-первых, предложение США предусматривает введение вторичных пошлин от 50 до 100% для Китая и Индии за то, что они покупают российскую нефть.

Кроме того, Вашингтон призовет G7 ввести ограничительные торговые меры как по импорту, так и экспорту, чтобы ограничить поток российских энергоносителей и предотвратить передачу технологий двойного использования в Россию.

США сообщат странам G7, что они должны создать правовой путь для конфискации замороженных суверенных российских активов. Средства могут быть использованы для финансирования обороны Украины, отмечает агентство.

Большинство из около 300 миллиардов долларов США замороженных активов России размещено в Европе.

В настоящее время прибыль, полученная от этих активов, используется для предоставления займов Украине.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил европейским чиновникам, что готов ввести новые масштабные пошлины против Индии и Китая, чтобы подтолкнуть Путина к переговорам с Украиной, но только при условии, что страны Европы тоже сделают то же самое.

