США подготовили для G7 предложения насчет новых санкций против России — данные инсайдеров

Соединенные Штаты подготовили для стран G7 ряд предложений по санкциям, чтобы убедить нелегитимного главу РФ Владимира Путина прекратить войну против Украины.
Главные тезисы
- США разработали предложения о введении новых санкций против России для давления на президента Путина и прекращения войны в Украине.
- Предложения включают вторичные пошлины для стран, покупающих российскую нефть, и меры по ограничению торговли энергоносителями.
- Создание правового пути для конфискации замороженных российских активов в пользу финансирования обороны Украины также является частью предложенных мер.
США предлагают G7 новые санкции против РФ: что известно
Об этом сообщает агентство Bloomberg, ознакомившееся с документом с предложениями.
Во-первых, предложение США предусматривает введение вторичных пошлин от 50 до 100% для Китая и Индии за то, что они покупают российскую нефть.
Кроме того, Вашингтон призовет G7 ввести ограничительные торговые меры как по импорту, так и экспорту, чтобы ограничить поток российских энергоносителей и предотвратить передачу технологий двойного использования в Россию.
Большинство из около 300 миллиардов долларов США замороженных активов России размещено в Европе.
В настоящее время прибыль, полученная от этих активов, используется для предоставления займов Украине.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил европейским чиновникам, что готов ввести новые масштабные пошлины против Индии и Китая, чтобы подтолкнуть Путина к переговорам с Украиной, но только при условии, что страны Европы тоже сделают то же самое.
