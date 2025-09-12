США підготували для G7 пропозиції щодо нових санкцій проти Росії — дані інсайдерів

Сполучені Штати підготували для країн G7 низку пропозицій щодо санкцій, аби переконати нелегітимного очільника РФ Володимира Путіна припинити війну проти України.
Головні тези:
- США готують пропозиції для країн G7 щодо запровадження нових санкцій проти Росії для підтримки України.
- Пропозиції включають вторинні мита для Китаю та Індії за купівлю російської нафти та заходи щодо обмежень у торгівлі енергоносіями.
- США також закликають до створення правового шляху для конфіскації заморожених російських активів на користь фінансування оборони України.
США пропонують G7 нові санкції проти РФ: що відомо
Про це повідомляє агентство Bloomberg, яке ознайомилося з документом із пропозиціями.
По-перше, пропозиція США передбачає запровадження вторинних мит від 50% до 100% для Китаю та Індії за те, що вони купують російську нафту.
Крім того, Вашингтон закличе G7 ввести обмежувальні торговельні заходи як щодо імпорту, так і експорту, щоб обмежити потік російських енергоносіїв та запобігти передачі технологій подвійного використання до Росії.
Переважна частина із близько 300 мільярдів доларів США заморожених активів Росії розміщена в Європі.
Нині прибуток, отриманий від цих активів, використовується для надання позик Україні.
Раніше президент США Дональд Трамп заявив європейським чиновникам, що готовий запровадити нові масштабні мита проти Індії та Китаю, щоб підштовхнути Путіна до переговорів з Україною, але лише за умови, що країни Європи також зроблять те саме.
