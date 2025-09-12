"Моє терпіння щодо Путіна закінчується". Трамп обіцяє нові жорсткі санкції проти Росії
"Моє терпіння щодо Путіна закінчується". Трамп обіцяє нові жорсткі санкції проти Росії

Трамп
Read in English
Джерело:  Fox News

Президент США Дональд Трамп у розмові з журналістами заявив, що його терпіння щодо дій Путіна швидко закінчується. І незабаром США можуть ввести нові жорсткі санкції проти РФ.

Головні тези:

  • Трамп оголосив про можливість введення нових жорстких санкцій проти РФ через дії Путіна.
  • Президент США погрожує сильним ударом по Путіну, включаючи санкції нафтової галузі та банки.
  • Трамп стверджує, що його терпіння щодо Путіна швидко закінчується та не виключена реакція на дії Росії.

Трамп знову погрожує Путіну санкціями

На питання, що ж Трамп збирається робити з Путіним на тлі дронової атаки на Польщу, Трамп сказав, що не збирається нікого захищати.

Я не збираюся нікого захищати, але їх (дрони — ред.) справді збили, і вони впали. Але вам все одно не слід бути близько до Польщі.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Також Трамп сказав, що його терпіння до Путіна "швидко закінчується"

Воно ніби закінчується, і закінчується швидко, але для танго потрібні двоє... Коли Путін хотів це зробити (провести перемовини — ред.), Зеленський не зробив цього. Коли Зеленський хотів це зробити, Путін не зробив цього... Нам доведеться діяти дуже, дуже сильно.

Трамп пообіцяв "сильний удар" по Путіну

Це буде сильний удар, пов'язаний із санкціями проти банків, а також з нафтою та тарифами.

