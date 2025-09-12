"Моє терпіння щодо Путіна закінчується". Трамп обіцяє нові жорсткі санкції проти Росії

Президент США Дональд Трамп у розмові з журналістами заявив, що його терпіння щодо дій Путіна швидко закінчується. І незабаром США можуть ввести нові жорсткі санкції проти РФ.
Головні тези:
- Трамп оголосив про можливість введення нових жорстких санкцій проти РФ через дії Путіна.
- Президент США погрожує сильним ударом по Путіну, включаючи санкції нафтової галузі та банки.
- Трамп стверджує, що його терпіння щодо Путіна швидко закінчується та не виключена реакція на дії Росії.
Трамп знову погрожує Путіну санкціями
На питання, що ж Трамп збирається робити з Путіним на тлі дронової атаки на Польщу, Трамп сказав, що не збирається нікого захищати.
Також Трамп сказав, що його терпіння до Путіна "швидко закінчується"
Трамп пообіцяв "сильний удар" по Путіну
Це буде сильний удар, пов'язаний із санкціями проти банків, а також з нафтою та тарифами.
