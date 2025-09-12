"Моє терпіння щодо Путіна закінчується". Трамп обіцяє нові жорсткі санкції проти Росії

Президент США Дональд Трамп у розмові з журналістами заявив, що його терпіння щодо дій Путіна швидко закінчується. І незабаром США можуть ввести нові жорсткі санкції проти РФ.

Трамп знову погрожує Путіну санкціями

На питання, що ж Трамп збирається робити з Путіним на тлі дронової атаки на Польщу, Трамп сказав, що не збирається нікого захищати.

Я не збираюся нікого захищати, але їх (дрони — ред.) справді збили, і вони впали. Але вам все одно не слід бути близько до Польщі. Дональд Трамп Президент США

Також Трамп сказав, що його терпіння до Путіна "швидко закінчується"

Воно ніби закінчується, і закінчується швидко, але для танго потрібні двоє... Коли Путін хотів це зробити (провести перемовини — ред.), Зеленський не зробив цього. Коли Зеленський хотів це зробити, Путін не зробив цього... Нам доведеться діяти дуже, дуже сильно.

Трамп пообіцяв "сильний удар" по Путіну