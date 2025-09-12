"Мое терпение по отношению к Путину заканчивается". Трамп обещает новые жесткие санкции против России

Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами заявил, что его терпение по поводу действий Путина быстро заканчивается. И вскоре США могут ввести новые жесткие санкции против РФ.
Главные тезисы
- Трамп объявил о возможности введения новых санкций против России из-за действий Путина.
- США грозит сильный удар по Путину через санкции в отношении нефтегазовой отрасли и банков.
- Президент Трамп подчеркивает, что его терпение по отношению к Путину быстро заканчивается и не исключает реакции на действия России.
Трамп снова угрожает Путину санкциями
На вопрос, что Трамп собирается делать с Путиным на фоне дроновой атаки на Польшу, Трамп сказал, что не собирается никого защищать.
Также Трамп сказал, что его терпение к Путину "скоро кончается"
Трамп пообещал "сильный удар" по Путину
Это будет сильный удар, связанный с санкциями против банков, а также с нефтью и тарифами.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-