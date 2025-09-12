"Мое терпение по отношению к Путину заканчивается". Трамп обещает новые жесткие санкции против России

Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами заявил, что его терпение по поводу действий Путина быстро заканчивается. И вскоре США могут ввести новые жесткие санкции против РФ.

Трамп снова угрожает Путину санкциями

На вопрос, что Трамп собирается делать с Путиным на фоне дроновой атаки на Польшу, Трамп сказал, что не собирается никого защищать.

Я не собираюсь никого защищать, но их (дроны — ред.) действительно сбили, и они упали. Но вам все равно не следует быть близко к Польше. Дональд Трамп Президент США

Также Трамп сказал, что его терпение к Путину "скоро кончается"

Оно вроде бы заканчивается и заканчивается быстро, но для танго нужны двое... Когда Путин хотел это сделать (провести переговоры — ред.), Зеленский не сделал этого. Когда Зеленский хотел это сделать, Путин этого не сделал... Нам придется действовать очень, очень сильно. Поделиться

Трамп пообещал "сильный удар" по Путину