"Мое терпение по отношению к Путину заканчивается". Трамп обещает новые жесткие санкции против России
Категория
Политика
Дата публикации

"Мое терпение по отношению к Путину заканчивается". Трамп обещает новые жесткие санкции против России

Трамп
Read in English
Читати українською
Источник:  Fox News

Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами заявил, что его терпение по поводу действий Путина быстро заканчивается. И вскоре США могут ввести новые жесткие санкции против РФ.

Главные тезисы

  • Трамп объявил о возможности введения новых санкций против России из-за действий Путина.
  • США грозит сильный удар по Путину через санкции в отношении нефтегазовой отрасли и банков.
  • Президент Трамп подчеркивает, что его терпение по отношению к Путину быстро заканчивается и не исключает реакции на действия России.

Трамп снова угрожает Путину санкциями

На вопрос, что Трамп собирается делать с Путиным на фоне дроновой атаки на Польшу, Трамп сказал, что не собирается никого защищать.

Я не собираюсь никого защищать, но их (дроны — ред.) действительно сбили, и они упали. Но вам все равно не следует быть близко к Польше.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Также Трамп сказал, что его терпение к Путину "скоро кончается"

Оно вроде бы заканчивается и заканчивается быстро, но для танго нужны двое... Когда Путин хотел это сделать (провести переговоры — ред.), Зеленский не сделал этого. Когда Зеленский хотел это сделать, Путин этого не сделал... Нам придется действовать очень, очень сильно.

Трамп пообещал "сильный удар" по Путину

Это будет сильный удар, связанный с санкциями против банков, а также с нефтью и тарифами.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп добивается от G7 введения вторичных санкций против РФ
Трамп рассчитывает на эффект вторичных санкций
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Власти Польши жестко отреагировали на заявление Трампа об "ошибке" России
Туск и Сикорский ответили Трампу
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Получили Аляску". Сикорский публично пристыдил Трампа
Сикорский раскритиковал подход Трампа

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?