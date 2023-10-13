США подняли разведывательную авиацию для наблюдения за оккупированным Крымом

По крайней мере, 2 разведывательных самолета армии США были подняты с аэродромов НАТО для проведения наблюдения в районе оккупированного Россией Крыма.

Что известно о разведывательных полетах американских самолетов в направлении Крыма

Взлет двух разведывательных самолетов Boeing P-8A Poseidon и Bombardier Challenger 650 был зафиксирован порталом наблюдения за авиаперелетами Flightradar.

В частности, американские разведывательные самолеты были подмечены в районе побережья Румынии.

Американский самолет Boeing P-8A Poseidon покинул авиабазу НАТО в Сицилии в 16:59 для начала разведки.

Flightradar

С утра разведку в этом же районе ведет Bombardier Challenger 650 с позывным CL60.

Flightradar

Возможны ли новые массированные ракетные атаки армии РФ по Украине с территории Крыма

По словам руководителя Объединенного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк и представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, преступная армия РФ уже несколько недель не совершала массированных ракетных атак по Украине, что свидетельствует о том, что враг может накапливать резервы ракет.

По их мнению, командование армии РФ может хранить ракеты для дальнейших атак по Украине не только на территории оккупированного Крыма, но и в более отдаленных местах.

В частности, Гуменюк опровергла утверждение, что большинство ракет оккупантов для атак по Украине сохраняется на территории оккупированного Крыма.

По ее словам, общее накопление ракет очевидно, впрочем собирают и хранят их в более отдаленных местах.

То есть они критически уменьшены. Очевидно, что происходит накопление, происходят поиски максимально эффективной логистики для их перераспределения. И собирать ракеты конкретно в Крыму может быть не очень целесообразным. Поэтому мы говорим о более отдаленных местах базирования авиации и ракет, - объясняет Гуменюк. Поделиться

Кроме того, она подчеркнула, что враг будет выискивать новую тактику, ведь россияне, по словам Гуменюк, тоже сделали некоторые выводы из тех неудач, которые имели в период прошлого блекаута.

Факт того, что Россия накапливает вооружение, подтверждает также Андрей Юсов. Он подчеркнул, что во время последних атак враг массово использует ударные беспилотники, а ракеты значительно меньше. Он объяснил, что подобные действия указывают на то, что враг накапливает ракетный арсенал.

Юсов предполагает, что оккупанты могут хранить ракеты для вероятных атак на энергетическую инфраструктуру после наступления холодов в зимний период.