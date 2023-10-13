США підняли розвідувальну авіацію для спостереження за окупованим Кримом

Принаймні 2 розвідувальні літаки армії США були підняті з аеродромів НАТО для проведення спостереження в районі окупованого Росією Криму.

Що відомо про розвідувальні польоти американських літаків у напрямку Криму

Зазначається, що зліт двох розвідувальних літаків Boeing P-8A Poseidon та Bombardier Challenger 650 був зафіксований порталом спостереження за авіаперельотами Flightradar.

Зокрема, американські розвідувальні літаки були помічені в районі узбережжя Румунії.

Американський літак Boeing P-8A Poseidon покинув авіабазу НАТО в Сицилії о 16:59 для початку розвідки.

Flightradar

З ранку розвідку в цьому ж районі веде Bombardier Challenger 650 з позивним CL60.

Flightradar

Чи можливі нові масовані ракетні атаки армії РФ по Україні з території Криму

За словами керівниці Об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк та представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, злочинна армія РФ вже кілька тижнів не здійснювала масованих ракетних атак по Україні, що свідчить про те, що ворог може накопичувати резерви ракет.

На їхню думку, наразі командування армії РФ може зберігати ракети для подальших атак по Україні не тільки на території окупованого Криму, а й в більш віддалених місцях.

Зокрема, Гуменюк спростувала твердження, що переважна кількість ракет окупантів для атак по Україні зберігається на території окупованого Криму.

За її словами, загальне накопичення ракет є очевидним, втім збирають й зберігають їх у більш віддалених місцях.

Тобто вони критично зменшенні. Очевидно, що відбувається накопичення, відбуваються пошуки максимально ефективної логістики для перерозподілу їх. І збирати ракети конкретно в Криму наразі може бути не дуже доцільним. Тому ми говоримо про більш віддалені місця базування авіації й ракет, - пояснює Гуменюк. Поширити

Крім того, вона наголосила, що ворог буде вишукувати нову тактику, адже росіяни, за словами Гуменюк, зробили теж деякі висновки з тих невдач, які мали у період минулого блекауту.

Факт того, що Росія накопичує озброєння, підтверджує також і Андрій Юсов. Він підкреслив, що під час останніх атак ворог масово використовує ударні безпілотники, а ракети – значно менше. Він пояснив, що такі дії вказують на те, що ворог накопичує ракетний арсенал.

Юсов припускає, що окупанти можуть зберігати ракети для ймовірних атак на енергетичну інфраструктуру після настання холодів у зимовий період.