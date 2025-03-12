США полностью возобновили поставки оружия для Украины — какого именно

Вашингтон возобновил поставки оружия в рамках пакетов помощи, одобренных еще администрацией Джо Байдена.
Главные тезисы
- США возобновили поставки оружия для Украины в рамках помощи, одобренной администрацией Джо Байдена.
- Украина получила артиллерийские снаряды, противотанковое оружие и боеприпасы для ракетной системы HIMARS.
- Поставки были приостановлены после конфликта между президентами США и Украины, но возобновились после встречи в Саудовской Аравии.
США снова поставляют оружие Украине
Соединенные Штаты Америки возобновили поставки оружия Украине после встречи делегаций в Саудовской Аравии. Также в полном объеме возобновился обмен разведывательной информацией между Киевом и Вашингтоном.
Об этом со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщает CNN.
Отмечается, что в рамках пакетов помощи, одобренных еще администрацией Джо Байдена, в Украину снова поступают:
артиллерийские снаряды,
противотанковое оружие,
боеприпасы для ракетных систем HIMARS.
Кроме того, по словам собеседника CNN, возобновили свою работу и находящиеся в Украине американские подрядчики, чтобы помочь с техническим обслуживанием, обучением и поддержкой более сложных систем вооружения страны.
До сих пор неясно, выезжали ли они за пределы страны во время паузы в оказании помощи Украине.
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