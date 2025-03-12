США полностью возобновили поставки оружия для Украины — какого именно
Категория
Мир
Дата публикации

США полностью возобновили поставки оружия для Украины — какого именно

США
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Источник:  CNN

Вашингтон возобновил поставки оружия в рамках пакетов помощи, одобренных еще администрацией Джо Байдена.

Главные тезисы

  • США возобновили поставки оружия для Украины в рамках помощи, одобренной администрацией Джо Байдена.
  • Украина получила артиллерийские снаряды, противотанковое оружие и боеприпасы для ракетной системы HIMARS.
  • Поставки были приостановлены после конфликта между президентами США и Украины, но возобновились после встречи в Саудовской Аравии.

США снова поставляют оружие Украине

Соединенные Штаты Америки возобновили поставки оружия Украине после встречи делегаций в Саудовской Аравии. Также в полном объеме возобновился обмен разведывательной информацией между Киевом и Вашингтоном.

Об этом со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщает CNN.

Отмечается, что в рамках пакетов помощи, одобренных еще администрацией Джо Байдена, в Украину снова поступают:

  • артиллерийские снаряды,

  • противотанковое оружие,

  • боеприпасы для ракетных систем HIMARS.

Эти поставки были приостановлены после катастрофической встречи в Белом доме между президентом Дональдом Трампом, вице-президентом Джей-Ди Венсом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Часть этого оружия находилась в Польше до попадания в Украину, — напоминают журналисты.

Кроме того, по словам собеседника CNN, возобновили свою работу и находящиеся в Украине американские подрядчики, чтобы помочь с техническим обслуживанием, обучением и поддержкой более сложных систем вооружения страны.

До сих пор неясно, выезжали ли они за пределы страны во время паузы в оказании помощи Украине.

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