США полностью возобновили поставки оружия для Украины — какого именно

США снова поставляют оружие Украине

Соединенные Штаты Америки возобновили поставки оружия Украине после встречи делегаций в Саудовской Аравии. Также в полном объеме возобновился обмен разведывательной информацией между Киевом и Вашингтоном.

Об этом со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщает CNN.

Отмечается, что в рамках пакетов помощи, одобренных еще администрацией Джо Байдена, в Украину снова поступают:

артиллерийские снаряды,

противотанковое оружие,

боеприпасы для ракетных систем HIMARS.

Эти поставки были приостановлены после катастрофической встречи в Белом доме между президентом Дональдом Трампом, вице-президентом Джей-Ди Венсом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Часть этого оружия находилась в Польше до попадания в Украину, — напоминают журналисты. Поделиться

Кроме того, по словам собеседника CNN, возобновили свою работу и находящиеся в Украине американские подрядчики, чтобы помочь с техническим обслуживанием, обучением и поддержкой более сложных систем вооружения страны.