США повністю відновили постачання зброї для України — якої саме

Вашингтон відновив постачання зброї в рамках пакетів допомоги, схвалених ще адміністрацією Джо Байдена.
Головні тези:
- США відновили постачання зброї для України після зустрічі делегацій в Саудівській Аравії.
- Україна отримала артилерійські снаряди, протитанкову зброю та боєприпаси для ракетної системи HIMARS в рамках підтримки пакетів допомоги від адміністрації Джо Байдена.
- Частина зброї, яка надійшла в Україну, перебувала в Польщі перед цим, а постачання були призупинені після зустрічі українського президента з американською владою.
США знову постачають зброю Україні
Сполучені Штати Америки відновили постачання зброї Україні після зустрічі делегацій в Саудівській Аравії. Також у повному обсязі відновився обмін розвідувальною інформацією між Києвом і Вашингтоном.
Про це із посиланням на неназваного американського чиновника повідомляє CNN.
Зазначається, що в рамках пакетів допомоги, схвалених ще адміністрацією Джо Байдена, в Україну знову надходять:
артилерійські снаряди,
протитанкова зброя,
боєприпаси для ракетної системи HIMARS.
Крім того, за словами співрозмовника CNN, відновили свою роботу й американські підрядники, які перебувають в Україні, щоб допомогти з технічним обслуговуванням, навчанням і підтримкою більш складних систем озброєння країни.
Досі неясно, чи виїжджали вони за межі країни під час паузи в наданні допомоги Україні.
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