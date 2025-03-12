США повністю відновили постачання зброї для України — якої саме
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США повністю відновили постачання зброї для України — якої саме

США
Джерело:  CNN

Вашингтон відновив постачання зброї в рамках пакетів допомоги, схвалених ще адміністрацією Джо Байдена.

Головні тези:

  • США відновили постачання зброї для України після зустрічі делегацій в Саудівській Аравії.
  • Україна отримала артилерійські снаряди, протитанкову зброю та боєприпаси для ракетної системи HIMARS в рамках підтримки пакетів допомоги від адміністрації Джо Байдена.
  • Частина зброї, яка надійшла в Україну, перебувала в Польщі перед цим, а постачання були призупинені після зустрічі українського президента з американською владою.

США знову постачають зброю Україні

Сполучені Штати Америки відновили постачання зброї Україні після зустрічі делегацій в Саудівській Аравії. Також у повному обсязі відновився обмін розвідувальною інформацією між Києвом і Вашингтоном.

Про це із посиланням на неназваного американського чиновника повідомляє CNN.

Зазначається, що в рамках пакетів допомоги, схвалених ще адміністрацією Джо Байдена, в Україну знову надходять:

  • артилерійські снаряди,

  • протитанкова зброя,

  • боєприпаси для ракетної системи HIMARS.

Ці постачання були призупинені після катастрофічної зустрічі в Білому домі між президентом Дональдом Трампом, віцепрезидентом Джей-Ді Венсом і президентом України Володимиром Зеленським. Частина цієї зброї перебувала в Польщі до того, як потрапила в Україну, — нагадують журналісти.

Крім того, за словами співрозмовника CNN, відновили свою роботу й американські підрядники, які перебувають в Україні, щоб допомогти з технічним обслуговуванням, навчанням і підтримкою більш складних систем озброєння країни.

Досі неясно, чи виїжджали вони за межі країни під час паузи в наданні допомоги Україні.

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