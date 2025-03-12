США повністю відновили постачання зброї для України — якої саме

США знову постачають зброю Україні

Сполучені Штати Америки відновили постачання зброї Україні після зустрічі делегацій в Саудівській Аравії. Також у повному обсязі відновився обмін розвідувальною інформацією між Києвом і Вашингтоном.

Про це із посиланням на неназваного американського чиновника повідомляє CNN.

Зазначається, що в рамках пакетів допомоги, схвалених ще адміністрацією Джо Байдена, в Україну знову надходять:

артилерійські снаряди,

протитанкова зброя,

боєприпаси для ракетної системи HIMARS.

Ці постачання були призупинені після катастрофічної зустрічі в Білому домі між президентом Дональдом Трампом, віцепрезидентом Джей-Ді Венсом і президентом України Володимиром Зеленським. Частина цієї зброї перебувала в Польщі до того, як потрапила в Україну, — нагадують журналісти. Поширити

Крім того, за словами співрозмовника CNN, відновили свою роботу й американські підрядники, які перебувають в Україні, щоб допомогти з технічним обслуговуванням, навчанням і підтримкою більш складних систем озброєння країни.