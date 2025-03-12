Україна планує імпортувати великі обсяги СПГ зі США

Україна може закупити значні обсяги американського газу цього року через термінали в Німеччині, Греції, Литві та Польщі.

Україна робить ставку на газ зі США

Зазначається, що це необхідно для покриття потреб після російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Голова "Оператора ГТС України" Дмитро Липпа повідомив, що країна планує імпортувати щонайменше 4 млрд кубометрів газу в період з квітня по жовтень.

За оцінками Reuters, вартість імпорту складе щонайменше 1 млрд дол. Україна має великі підземні сховища, які можуть використовуватися для зберігання американського скрапленого газу і президент Володимир Зеленський заявив, що Київ і Білий дім обговорювали цю можливість.

Із загального обсягу імпорту через Європу до половини становитиме не трубопровідний газ, а скраплений природний газ, який постачатиметься до європейських терміналів, і з нього, за словами Липпи, якомога більша частина може надходити зі Сполучених Штатів Америки. Поширити

Для стабільного проходження опалювального сезону країна має накопичити щонайменше 13 млрд кубометрів газу до середини жовтня.

10 березня на Українській енергетичній біржі (УЕБ) вартість скрапленого газу "Укрнафти" зросла до 57 500-57 600 грн/т, порівняно з 55 100-57 340 грн/т на попередніх торгах.

Україна бачить перспективи у співпраці зі США, зокрема у постачанні скрапленого природного газу.