Украина планирует импортировать большие объемы СПГ из США

Украина может закупить значительные объемы американского газа в этом году из-за терминалов в Германии, Греции, Литве и Польше.

Украина делает ставку на газ из США

Это необходимо для покрытия потребностей после российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Глава "Оператора ГТС Украины" Дмитрий Липпа сообщил, что страна планирует импортировать не менее 4 млрд кубометров газа в период с апреля по октябрь.

По оценкам Reuters, стоимость импорта составит не менее 1 млрд дол. У Украины есть большие подземные хранилища, которые могут использоваться для хранения американского сжиженного газа и президент Владимир Зеленский заявил, что Киев и Белый дом обсуждали эту возможность.

Из общего объема импорта через Европу до половины будет составлять не трубопроводный газ, а сжиженный природный газ, который будет поставляться в европейские терминалы, и из него, по словам Липпы, большая часть может поступать из Соединенных Штатов Америки. Поделиться

Для стабильного прохождения отопительного сезона страна должна накопить не менее 13 млрд кубометров газа до середины октября.

10 марта на Украинской энергетической бирже (УЭБ) стоимость сжиженного газа "Укрнафты" выросла до 57 500-57 600 грн/т по сравнению с 55 100-57 340 грн/т на предыдущих торгах.

Украина видит перспективы в сотрудничестве с США, в частности, в поставках сжиженного природного газа.