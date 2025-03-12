Зеленський заявив, що Україна та США зірвали плани Путіна

За словами українського лідера Володимира Зеленського, успішні переговори в Саудівській Аравії є доказом того, що російський диктатор Володимир Путін все-таки не зміг розсварити Київ та Вашингтон, щоб ослабити Україну.
Головні тези:
- Стратегія деескалації війни між Україною та Росією є пріоритетом для союзників Києва.
- Україна на переговорах хотіла насамперед продемонструвати свою готовність до миру.
Зеленський оцінив переговори в Саудівській Аравії
Глава держави звертає увагу на те, що від цієї зустрічі вдалося добитися багато різних результатів.
Насамперед йдеться про відновлення допомоги, а також перші кроки до закінчення війни.
За словами глави держави, йому все одно на те, чи обговорювала команда Трампа можливий план припинення вогню на 30 днів з Росією до того, як запропонувати його Україні.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-