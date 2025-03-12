Зеленський заявив, що Україна та США зірвали плани Путіна

Я на це дивлюся виключно — чи це може нас наблизити до закінчення війни, чи ні. Я вважаю, що сьогодні ми повинні були продемонструвати готовність. Продемонструвати інформаційно та реально всьому світу. І я вважаю, що ми це зробили.