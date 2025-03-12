Зеленський заявив, що Україна та США зірвали плани Путіна
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Політика
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Зеленський заявив, що Україна та США зірвали плани Путіна

Зеленський
Джерело:  УНІАН

За словами українського лідера Володимира Зеленського, успішні переговори в Саудівській Аравії є доказом того, що російський диктатор Володимир Путін все-таки не зміг розсварити Київ та Вашингтон, щоб ослабити Україну.

Головні тези:

  • Стратегія деескалації війни між Україною та Росією є пріоритетом для союзників Києва.
  • Україна на переговорах хотіла насамперед продемонструвати свою готовність до миру.

Зеленський оцінив переговори в Саудівській Аравії

Глава держави звертає увагу на те, що від цієї зустрічі вдалося добитися багато різних результатів.

Насамперед йдеться про відновлення допомоги, а також перші кроки до закінчення війни.

Я вважаю, що сама зустріч у Саудівській Аравії розбиває плани Росії щодо повної ескалації відносин між Україною та Америкою. Навпаки, йде деескалація і так повинно бути між партнерами.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За словами глави держави, йому все одно на те, чи обговорювала команда Трампа можливий план припинення вогню на 30 днів з Росією до того, як запропонувати його Україні.

Я на це дивлюся виключно — чи це може нас наблизити до закінчення війни, чи ні. Я вважаю, що сьогодні ми повинні були продемонструвати готовність. Продемонструвати інформаційно та реально всьому світу. І я вважаю, що ми це зробили.

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