Зеленский заявил, что Украина и США сорвали планы Путина

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, успешные переговоры в Саудовской Аравии доказывают, что российский диктатор Владимир Путин все-таки не смог рассорить Киев и Вашингтон, чтобы ослабить Украину.
Главные тезисы
- Стратегия деэскалации войны между Украиной и Россией является приоритетом для союзников Киева.
- Украина на переговорах хотела, прежде всего, продемонстрировать свою готовность к миру.
Зеленский оценил переговоры в Саудовской Аравии
Глава государства обращает внимание на то, что от этой встречи удалось добиться многих разных результатов.
В первую очередь речь идет о возобновлении помощи, а также о первых шагах до окончания войны.
По словам главы государства, ему все равно, обсуждала ли команда Трампа возможный план прекращения огня на 30 дней с Россией до того, как предложить его Украине.
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