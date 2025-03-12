Зеленский заявил, что Украина и США сорвали планы Путина

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, успешные переговоры в Саудовской Аравии доказывают, что российский диктатор Владимир Путин все-таки не смог рассорить Киев и Вашингтон, чтобы ослабить Украину.

Зеленский оценил переговоры в Саудовской Аравии

Глава государства обращает внимание на то, что от этой встречи удалось добиться многих разных результатов.

В первую очередь речь идет о возобновлении помощи, а также о первых шагах до окончания войны.

Я считаю, что сама встреча в Саудовской Аравии разбивает планы России по полной эскалации отношений между Украиной и Америкой. Напротив, идет деэскалация и так должно быть между партнерами. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам главы государства, ему все равно, обсуждала ли команда Трампа возможный план прекращения огня на 30 дней с Россией до того, как предложить его Украине.