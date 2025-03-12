Российские штурмовые группы пытаются прорвать границу Украины на Сумщине

Российские оккупанты пытаются зайти на территорию Сумской области, чтобы окружить Силы обороны, находящиеся в Курской области России.
Главные тезисы
- Российские штурмовые группы пытаются прорвать границу в Сумской области для окружения украинских сил обороны.
- Оккупанты используют маленькие военные подразделения для проникновения и оккупации территории.
- Украинские бойцы направляют усилия на предотвращение пересечения границы врагом и оборону территории.
Россия активно штурмует границу Украины в Сумской области
Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.
Как пояснил Демченко, главной задачей для украинских бойцов является недопущение пересечения границы врагом.
Потому что это их задача и то, что мы сейчас фиксируем в направлении населенного пункта Новенькое.
По словам спикера ГНСУ, на направлении враг не может использовать технику, в связи с чем отправляет маленькие штурмовые группы, которые должны зайти как можно глубже на территорию Украины и закрепиться.
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