Российские штурмовые группы пытаются прорвать границу Украины на Сумщине
Категория
Украина
Дата публикации

Российские штурмовые группы пытаются прорвать границу Украины на Сумщине

ДРГ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Российские оккупанты пытаются зайти на территорию Сумской области, чтобы окружить Силы обороны, находящиеся в Курской области России.

Главные тезисы

  • Российские штурмовые группы пытаются прорвать границу в Сумской области для окружения украинских сил обороны.
  • Оккупанты используют маленькие военные подразделения для проникновения и оккупации территории.
  • Украинские бойцы направляют усилия на предотвращение пересечения границы врагом и оборону территории.

Россия активно штурмует границу Украины в Сумской области

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Сказать, что россияне там (возле Новенького — ред.) прорвали границу неверно. Конечно, пытаясь вытеснить Силы обороны из Курской области, россияне проводят десятки штурмовых действий. Чтобы развить свой успех, они пытаются также пересечь нашу линию границы, чтобы осуществить окружение наших сил в Курской области.

Андрей Демченко

Андрей Демченко

Спикер ГНСУ

Как пояснил Демченко, главной задачей для украинских бойцов является недопущение пересечения границы врагом.

Потому что это их задача и то, что мы сейчас фиксируем в направлении населенного пункта Новенькое.

По словам спикера ГНСУ, на направлении враг не может использовать технику, в связи с чем отправляет маленькие штурмовые группы, которые должны зайти как можно глубже на территорию Украины и закрепиться.

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