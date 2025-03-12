Российские штурмовые группы пытаются прорвать границу Украины на Сумщине

Российские оккупанты пытаются зайти на территорию Сумской области, чтобы окружить Силы обороны, находящиеся в Курской области России.

Россия активно штурмует границу Украины в Сумской области

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Сказать, что россияне там (возле Новенького — ред.) прорвали границу неверно. Конечно, пытаясь вытеснить Силы обороны из Курской области, россияне проводят десятки штурмовых действий. Чтобы развить свой успех, они пытаются также пересечь нашу линию границы, чтобы осуществить окружение наших сил в Курской области. Андрей Демченко Спикер ГНСУ

Как пояснил Демченко, главной задачей для украинских бойцов является недопущение пересечения границы врагом.

Потому что это их задача и то, что мы сейчас фиксируем в направлении населенного пункта Новенькое.

По словам спикера ГНСУ, на направлении враг не может использовать технику, в связи с чем отправляет маленькие штурмовые группы, которые должны зайти как можно глубже на территорию Украины и закрепиться.