Російські штурмові групи намагаються прорвати кордон України на Сумщині

Російські окупанти намагаються зайти на територію Сумської області, щоб оточити Сили оборони, які перебувають у Курській області Росії.

Росія активно штурмує кордон України на Сумщині

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Сказати, що росіяни там (біля Новенького — ред.) прорвали кордон невірно. Звісно, що намагаючись витіснити Сили оборони з Курської області, росіяни проводять десятки штурмових дій. Щоб розвинути свій успіх, вони намагаються також перетнути нашу лінію кордону, щоб здійснити оточення наших сил, які перебувають у Курській області. Андрій Демченко Речник ДПСУ

Як пояснив Демченко, головним завдання для українських бійців, є недопущення перетину кордону ворогом.

Бо це їхня задача і це те, що ми зараз фіксуємо у напрямку населеного пункту Новеньке.

За словами речника ДПСУ, на напрямку ворог не може використовувати техніку, у зв'язку з чим відправляє маленькі штурмові групи, які повинні зайти якомога глибше на територію України й закріпитись.