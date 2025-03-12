Російські штурмові групи намагаються прорвати кордон України на Сумщині

Російські окупанти намагаються зайти на територію Сумської області, щоб оточити Сили оборони, які перебувають у Курській області Росії.
Головні тези:
- Російські штурмові групи намагаються прорвати кордон на Сумщині для оточення українських сил оборони.
- Окупанти активно штурмують кордон з метою впровадження оточення в Курській області Росії.
- Російські штурмові групи використовують маленькі військові підрозділи для проникнення на територію України та її окупації.
Росія активно штурмує кордон України на Сумщині
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.
Як пояснив Демченко, головним завдання для українських бійців, є недопущення перетину кордону ворогом.
Бо це їхня задача і це те, що ми зараз фіксуємо у напрямку населеного пункту Новеньке.
За словами речника ДПСУ, на напрямку ворог не може використовувати техніку, у зв'язку з чим відправляє маленькі штурмові групи, які повинні зайти якомога глибше на територію України й закріпитись.
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