Минфин США выдал лицензию, позволяющую американским компаниям поставлять Венесуэле оборудование и технологии для добычи нефти и газа. В то же время, она запрещает любые транзакции для РФ и Китая.
Главные тезисы
- США запретили нефтедобывающим компаниям сотрудничать с Россией в нефтяной сфере Венесуэлы, предоставив лицензии только американским компаниям.
- Новые правила требуют заключения соглашений строго по законам США с правительством и компаниями Венесуэлы, запрещая операции с РФ и другими странами.
Нефтяная отрасль Венесуэлы не сможет сотрудничать с РФ и Китаем
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало три лицензии, устанавливающие условия для соглашений с правительством Венесуэлы, государственной нефтяной компанией Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) и компаниями, где PDVSA владеет 50% и более акций.
Деньги по сделкам должны поступать только в фонды, контролирующие США. При этом создавать новые совместные предприятия по добыче нефти или газа в Венесуэле запрещено.
Также под полным запретом любые операции с компаниями или лицами из России, Ирана, КНДР и Кубы.
Нефтедобывающие компании потребуют разрешения США на использование спецоборудования и импорта буровых установок, необходимых для расширения добычи нефти в Венесуэле.
В России цинично отреагировали на запрет каких-либо операций в Венесуэле. В частности, министр иностранных дел страны-агрессорки Сергей Лавров назвал это "дискриминацией".
Решение США ограничить доступ России, Китая и Ирана к венесуэльским нефтяным проектам — это прямая дискриминация.
В Венесуэле добывают около миллиона баррелей нефти в сутки. Согласно оценкам Управления энергетической информации (EIA) США, уже в ближайшие месяцы этот показатель может возрасти на 20%.
