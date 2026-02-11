Минфин США выдал лицензию, позволяющую американским компаниям поставлять Венесуэле оборудование и технологии для добычи нефти и газа. В то же время, она запрещает любые транзакции для РФ и Китая.

Нефтяная отрасль Венесуэлы не сможет сотрудничать с РФ и Китаем

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало три лицензии, устанавливающие условия для соглашений с правительством Венесуэлы, государственной нефтяной компанией Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) и компаниями, где PDVSA владеет 50% и более акций.

Согласно новым правилам, любые соглашения с правительством Венесуэлы или государственной энергетической компанией PDVSA должны заключаться исключительно по законам США. В случае возникновения споров их будут разрешать только в американских судах. Поделиться

Деньги по сделкам должны поступать только в фонды, контролирующие США. При этом создавать новые совместные предприятия по добыче нефти или газа в Венесуэле запрещено.

Также под полным запретом любые операции с компаниями или лицами из России, Ирана, КНДР и Кубы.

Нефтедобывающие компании потребуют разрешения США на использование спецоборудования и импорта буровых установок, необходимых для расширения добычи нефти в Венесуэле.

В России цинично отреагировали на запрет каких-либо операций в Венесуэле. В частности, министр иностранных дел страны-агрессорки Сергей Лавров назвал это "дискриминацией".

Решение США ограничить доступ России, Китая и Ирана к венесуэльским нефтяным проектам — это прямая дискриминация.

В Венесуэле добывают около миллиона баррелей нефти в сутки. Согласно оценкам Управления энергетической информации (EIA) США, уже в ближайшие месяцы этот показатель может возрасти на 20%.