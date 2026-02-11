США полностью запретили нефтедобывающим компаниям Венесуэлы сотрудничество с Россией
Категория
Экономика
Дата публикации

США полностью запретили нефтедобывающим компаниям Венесуэлы сотрудничество с Россией

United States Attorney's Office
нефть
Read in English
Читати українською

Минфин США выдал лицензию, позволяющую американским компаниям поставлять Венесуэле оборудование и технологии для добычи нефти и газа. В то же время, она запрещает любые транзакции для РФ и Китая.

Главные тезисы

  • США запретили нефтедобывающим компаниям сотрудничать с Россией в нефтяной сфере Венесуэлы, предоставив лицензии только американским компаниям.
  • Новые правила требуют заключения соглашений строго по законам США с правительством и компаниями Венесуэлы, запрещая операции с РФ и другими странами.

Нефтяная отрасль Венесуэлы не сможет сотрудничать с РФ и Китаем

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало три лицензии, устанавливающие условия для соглашений с правительством Венесуэлы, государственной нефтяной компанией Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) и компаниями, где PDVSA владеет 50% и более акций.

Согласно новым правилам, любые соглашения с правительством Венесуэлы или государственной энергетической компанией PDVSA должны заключаться исключительно по законам США. В случае возникновения споров их будут разрешать только в американских судах.

Деньги по сделкам должны поступать только в фонды, контролирующие США. При этом создавать новые совместные предприятия по добыче нефти или газа в Венесуэле запрещено.

Также под полным запретом любые операции с компаниями или лицами из России, Ирана, КНДР и Кубы.

Нефтедобывающие компании потребуют разрешения США на использование спецоборудования и импорта буровых установок, необходимых для расширения добычи нефти в Венесуэле.

В России цинично отреагировали на запрет каких-либо операций в Венесуэле. В частности, министр иностранных дел страны-агрессорки Сергей Лавров назвал это "дискриминацией".

Решение США ограничить доступ России, Китая и Ирана к венесуэльским нефтяным проектам — это прямая дискриминация.

В Венесуэле добывают около миллиона баррелей нефти в сутки. Согласно оценкам Управления энергетической информации (EIA) США, уже в ближайшие месяцы этот показатель может возрасти на 20%.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Нефть падает в цене на фоне захвата США танкера вблизи Венесуэлы
нефть
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Медведев бьется в истерике из-за действий США в Венесуэле
Медведев
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"Нефть на миллиарды долларов". США разгружают российский танкер
Трамп кичится успешной операцией своих сил

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?