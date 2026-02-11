США повністю заборонили нафтовидобувним компаніям Венесуели співробітництво з Росією
Категорія
Економіка
Дата публікації

США повністю заборонили нафтовидобувним компаніям Венесуели співробітництво з Росією

United States Attorney's Office
нафта
Read in English

Мінфін США видав ліцензію, яка дозволяє американським компаніям постачати Венесуелі обладнання та технології для видобутку нафти та газу. Водночас вона забороняє будь-які транзакції для РФ та Китаю.

Головні тези:

  • Мінфін США надав ліцензії на постачання обладнання для видобутку нафти Венесуелі, заборонивши співробітництво з РФ та Китаєм.
  • Угоди з урядом Венесуели чи PDVSA повинні укладатися виключно за законами США, а гроші мають надходити до фондів, які контролюють американці.

Нафтова галузь Венесуели не зможе співробітничати з РФ і Китаєм

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) видало три ліцензії, які встановлюють умови для угод з урядом Венесуели, державною нафтовою компанією Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) та компаніями, де PDVSA володіє 50% і більше акцій.

Відповідно до нових правил, будь-які угоди з урядом Венесуели або державною енергетичною компанією PDVSA мають укладатися виключно за законами США. У разі виникнення суперечок їх розв'язуватимуть лише в американських судах.

Гроші за угодами мають надходити лише до фондів, які контролюють США. При цьому створювати нові спільні підприємства для видобутку нафти чи газу у Венесуелі заборонено.

Також під повною забороною будь-які операції з компаніями чи особами з Росії, Ірану, КНДР та Куби.

Нафтовидобувні компанії потребуватимуть дозволу США на використання спецобладнання та імпорт бурових установок, що потрібні для розширення видобутку нафти у Венесуелі.

У Росії цинічно відреагували на заборону будь-яких операцій у Венесуелі. Зокрема, міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров назвав це "дискримінацією".

Рішення США обмежити доступ Росії, Китаю та Ірану до венесуельських нафтових проєктів — це пряма дискримінація.

У Венесуелі видобувають майже мільйон барелів нафти на добу. Згідно з оцінками Управління енергетичної інформації (EIA) США, вже найближчими місяцями цей показник може зрости на 20%.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Нафта падає у ціні на тлі захоплення США танкера поблизу Венесуели
нафта
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Медведєв б'ється в істериці через дії США у Венесуелі
Медведєв
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
"Нафта на мільярди доларів". США розвантажують російський танкер
Marinera

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?