Мінфін США видав ліцензію, яка дозволяє американським компаніям постачати Венесуелі обладнання та технології для видобутку нафти та газу. Водночас вона забороняє будь-які транзакції для РФ та Китаю.
Головні тези:
- Мінфін США надав ліцензії на постачання обладнання для видобутку нафти Венесуелі, заборонивши співробітництво з РФ та Китаєм.
- Угоди з урядом Венесуели чи PDVSA повинні укладатися виключно за законами США, а гроші мають надходити до фондів, які контролюють американці.
Нафтова галузь Венесуели не зможе співробітничати з РФ і Китаєм
Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) видало три ліцензії, які встановлюють умови для угод з урядом Венесуели, державною нафтовою компанією Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) та компаніями, де PDVSA володіє 50% і більше акцій.
Гроші за угодами мають надходити лише до фондів, які контролюють США. При цьому створювати нові спільні підприємства для видобутку нафти чи газу у Венесуелі заборонено.
Також під повною забороною будь-які операції з компаніями чи особами з Росії, Ірану, КНДР та Куби.
Нафтовидобувні компанії потребуватимуть дозволу США на використання спецобладнання та імпорт бурових установок, що потрібні для розширення видобутку нафти у Венесуелі.
У Росії цинічно відреагували на заборону будь-яких операцій у Венесуелі. Зокрема, міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров назвав це "дискримінацією".
Рішення США обмежити доступ Росії, Китаю та Ірану до венесуельських нафтових проєктів — це пряма дискримінація.
У Венесуелі видобувають майже мільйон барелів нафти на добу. Згідно з оцінками Управління енергетичної інформації (EIA) США, вже найближчими місяцями цей показник може зрости на 20%.
