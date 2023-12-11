США помогут Украине сдержать агрессию РФ в ближайшие годы — глава Пентагона

По словам главы Минобороны США Ллойда Остина, Вашингтон вместе с партнерами поможет Украине построить мощную армию, способную противостоять агрессии РФ в течение ближайших лет.
Что известно об усилиях США по усилению обороны Украины на фоне агрессии РФ
По его словам, у США есть решимость продолжать помогать Украине в защите суверенитета и освобождении оккупированных РФ территорий.
Глава Минобороны США подчеркнул, что США планируют удержать РФ от дальнейшей агрессии, в частности против стран-членов НАТО.
Остин подчеркнул, что США докажут миру свою решимость защищать права и свободы.
Политики из ЕС призывают США одобрить дальнейшую помощь Украине
Более 100 чиновников из ЕС планируют 12 декабря направить совместное письмо к представителям Конгресса США с призывом одобрить запрос президента США Джо Байдена о дальнейшей помощи Украине.
По информации журналистов издания The Guardian, письмо подписали представители не менее 17 стран, включая Францию, Германию, Италию, Польшу и Ирландию.
Журналисты издания отмечают, что такие действия указывают на серьезную обеспокоенность среди европейских стран по поводу дальнейшей военной помощи Украине со стороны США.
В письме политики с ЕС указывают, что слышат обеспокоенность, выраженную их американскими друзьями.
В обращении отмечается, что страны ЕС внесли не меньший вклад в помощь Украине, чем США.
Кроме того, европейские политики указывают на рост военных расходов среди всех стран ЕС.
Они также уточнили, что американская военная помощь имеет решающее значение и неотложна.
Среди подписавшихся были Бенджамин Хаддад, французский депутат от партии президента Эммануэля Макрона, а также Майкл Рот из Германии, глава комитета по иностранным делам Бундестага, и его итальянский коллега Джулио Тремонти.
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