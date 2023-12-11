США помогут Украине сдержать агрессию РФ в ближайшие годы — глава Пентагона

По словам главы Минобороны США Ллойда Остина, Вашингтон вместе с партнерами поможет Украине построить мощную армию, способную противостоять агрессии РФ в течение ближайших лет.

Что известно об усилиях США по усилению обороны Украины на фоне агрессии РФ

Наряду с нашими союзниками и партнерами мы намерены помочь Украине закрепить и расширить ее боевые успехи, а также создать будущие силы, способные отразить российскую агрессию в ближайшие годы, - отметил глава Пентагона. Поделиться

По его словам, у США есть решимость продолжать помогать Украине в защите суверенитета и освобождении оккупированных РФ территорий.

Дамы и господа, доктор Мартин Лютер Кинг однажды сказал: "Выше мерило человека - это не то, на чем он стоит в моменты комфорта и удобства, а то, на чем он стоит во времена вызовов и противоречий". Мы живем именно в это время. И мы все должны решить, на чьей стороне мы находимся. Поэтому мы полны решимости помочь Украине в борьбе за защиту своей территории и своих граждан, – отметил Ллойд Остин. Поделиться

Глава Минобороны США подчеркнул, что США планируют удержать РФ от дальнейшей агрессии, в частности против стран-членов НАТО.

Остин подчеркнул, что США докажут миру свою решимость защищать права и свободы.

Политики из ЕС призывают США одобрить дальнейшую помощь Украине

Более 100 чиновников из ЕС планируют 12 декабря направить совместное письмо к представителям Конгресса США с призывом одобрить запрос президента США Джо Байдена о дальнейшей помощи Украине.

По информации журналистов издания The Guardian, письмо подписали представители не менее 17 стран, включая Францию, Германию, Италию, Польшу и Ирландию.

Журналисты издания отмечают, что такие действия указывают на серьезную обеспокоенность среди европейских стран по поводу дальнейшей военной помощи Украине со стороны США.

В письме политики с ЕС указывают, что слышат обеспокоенность, выраженную их американскими друзьями.

В течение многих лет американские лидеры, демократы и республиканцы просили европейцев взять на себя больше ответственности за свою безопасность. Мы согласны с этой законной просьбой, - говорится в письме. Поделиться

В обращении отмечается, что страны ЕС внесли не меньший вклад в помощь Украине, чем США.

Кроме того, европейские политики указывают на рост военных расходов среди всех стран ЕС.

Они также уточнили, что американская военная помощь имеет решающее значение и неотложна.

Победа Путина придаст смелости нашим врагам по всему миру: они наблюдают и надеются, что мы устанем. Украинцы воюют, поэтому нам не нужно это делать, - говорится в письме. Поделиться

Среди подписавшихся были Бенджамин Хаддад, французский депутат от партии президента Эммануэля Макрона, а также Майкл Рот из Германии, глава комитета по иностранным делам Бундестага, и его итальянский коллега Джулио Тремонти.