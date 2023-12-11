США допоможуть Україні стримати агресію РФ протягом найближчих років — глава Пентагону

За словами глави Міноборони США Ллойда Остіна, Вашингтон разом із партнерами допоможе Україні побудувати потужну армію, здатну протистояти агресії РФ, протягом найближчих років.
Що відомо про зусилля США у посиленні оборони України на тлі агресії РФ
За його словами, США мають рішучість продовжувати допомагати Україні у захисті суверенітету і звільненні окупованих РФ територій.
Глава Міноборони США підкреслив, що США планують утримати РФ від подальшої агресії, зокрема, проти країн-членів НАТО.
Остін підкреслив, що США доведуть світу власну рішучість захищати права та свободи.
Політики з ЄС закликають США схвалити подальшу допомогу Україні
Більше 100 високопосадовців з ЄС планують 12 грудня надіслати спільного листа до представників Конгресу США із закликом схвалити запит президента США Джо Байдена щодо подальшої допомоги Україні.
За інформацією журналістів видання The Guardian, лист підписали представники щонайменше 17 країн, включно з Францією, Німеччиною, Італією, Польщею та Ірландією.
Журналісти видання зазначають, що такі дії вказують на серйозну стурбованість серед європейських країн щодо подальшої військової допомоги Україні з боку США.
У листі політики з ЄС вказують, що чують стурбованість, висловлену їхніми американськими друзями.
У зверненні зазначається, що країни ЄС зробили не менший внесок у допомогу Україні, ніж США.
Окрім цього європейські політики вказують на зростання військових витрат серед всіх країн ЄС.
Вони також уточнили, що американська військова допомога має вирішальне значення і є невідкладною.
Серед тих, хто підписався, були Бенджамін Хаддад, французький депутат від партії президента Еммануеля Макрона, а також Майкл Рот із Німеччини, голова комітету у закордонних справах Бундестагу, і його італійський колега Джуліо Тремонті.
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