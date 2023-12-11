США допоможуть Україні стримати агресію РФ протягом найближчих років — глава Пентагону

Що відомо про зусилля США у посиленні оборони України на тлі агресії РФ

Разом із нашими союзниками і партнерами ми маємо намір допомогти Україні закріпити і розширити її бойові успіхи, а також створити майбутні сили, здатні відбити російську агресію в найближчі роки, - зазначив глава Пентагону. Поширити

За його словами, США мають рішучість продовжувати допомагати Україні у захисті суверенітету і звільненні окупованих РФ територій.

Пані та панове, доктор Мартін Лютер Кінг одного разу сказав: "Вище мірило людини - це не те, на чому вона стоїть у моменти комфорту і зручності, а те, на чому вона стоїть за часів викликів і протиріч". Ми живемо саме в такий час. І ми всі маємо вирішити, на чиєму боці ми перебуваємо. Тому ми сповнені рішучості допомогти Україні в боротьбі за захист своєї території і своїх громадян, - зазначив Ллойд Остін. Поширити

Глава Міноборони США підкреслив, що США планують утримати РФ від подальшої агресії, зокрема, проти країн-членів НАТО.

Остін підкреслив, що США доведуть світу власну рішучість захищати права та свободи.

Політики з ЄС закликають США схвалити подальшу допомогу Україні

Більше 100 високопосадовців з ЄС планують 12 грудня надіслати спільного листа до представників Конгресу США із закликом схвалити запит президента США Джо Байдена щодо подальшої допомоги Україні.

За інформацією журналістів видання The Guardian, лист підписали представники щонайменше 17 країн, включно з Францією, Німеччиною, Італією, Польщею та Ірландією.

Журналісти видання зазначають, що такі дії вказують на серйозну стурбованість серед європейських країн щодо подальшої військової допомоги Україні з боку США.

У листі політики з ЄС вказують, що чують стурбованість, висловлену їхніми американськими друзями.

Протягом багатьох років американські лідери, демократи і республіканці, просили європейців взяти на себе більше відповідальності за свою безпеку. Ми згодні з цим законним проханням, - йдеться у листі. Поширити

У зверненні зазначається, що країни ЄС зробили не менший внесок у допомогу Україні, ніж США.

Окрім цього європейські політики вказують на зростання військових витрат серед всіх країн ЄС.

Вони також уточнили, що американська військова допомога має вирішальне значення і є невідкладною.

Перемога Путіна додасть сміливості нашим ворогам по всьому світу: вони спостерігають і сподіваються, що ми втомимося. Українці воюють, тому нам не потрібно цього робити, - зазначається у листі. Поширити

Серед тих, хто підписався, були Бенджамін Хаддад, французький депутат від партії президента Еммануеля Макрона, а також Майкл Рот із Німеччини, голова комітету у закордонних справах Бундестагу, і його італійський колега Джуліо Тремонті.