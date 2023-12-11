США втратять обличчя у разі відмови від подальшої допомоги Україні — Кучма
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Політика
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США втратять обличчя у разі відмови від подальшої допомоги Україні — Кучма

Леонід Кучма
Джерело:  The Guardian

На переконання екс-президента України Леоніда Кучми, Кремль не збирається підписувати мирну угоду з Україною, а США підірвуть власний міжнародний авторитет у разі відмови у подальшій допомозі Києву. 

США забов’язані схвалити подальшу допомогу Україні

На думку другого президента України, не можна сподіватись на те, що Кремль піде на мирні переговори із метою зберегти за собою контроль над виключно вже окупованими українськими територіями.

Путін не може підписати документ, в якому говориться, що він не отримав того, що хотів. Йому доведеться пояснити це російському народу. Він лідер Росії, - підкреслив Кучма.

За його словами, США зруйнують власний міжнародний авторитет у разі відмови від подальшої допомоги Україні.

Кучма вважає, що діюча українська влада має розраховувати на схвалення Конгресом подальшої допомоги Україні.

Поразка України означає, що США втратять обличчя перед усім світом. Я вірю в перемогу. Я не можу існувати по-іншому, - зазначив другий президент України.

Кучма зазначив, що західні країни продовжують дивитись на Україну крізь призму РФ.

Москва використовувала свої розміри і природні ресурси, щоб гіпнотизувати і блефувати. Я ніколи не був антиросійською людиною і політиком, а намагався встановити дружні і рівноправні відносини. Це виявилося неможливим, тому що Росія при Путіні хотіла "інтеграції", а не співпраці, - пояснив експрезидент.

Що каже діючий президент Володимир Зеленський

Глава держави зазначив, що Україна переживе паузу у питанні схвалення військової допомоги з боку США .

Я не засмучений, тому що цю битву я не програв. І я не та людина, ми не ті люди, які перед складнощами опускають руки, - підкреслив Зеленський.

Глава держави вважає, що якщо хтось починає панікувати і не вірити в перемогу, то має взяти себе в руки і рухатись далі.

Я буду в Сполучених Штатах. У мене буде ряд зустрічей. І безумовно на запрошення президента Байдена. І ми будемо працювати над тим, щоби побороти на сьогодні цю паузу у допомозі Сполучених Штатів для України, - зазначив Зеленський.

При цьому глава держави зазначив, що Україна ніколи не пробачить РФ розв’язану злочинну війну.

Ніхто не хоче пробачати Росію. Ніхто їм не пробачить. І безумовно - вони не зможуть окупувати Україну, бо їх будуть щоденно підпалювати в наших домівках, якщо вони зайдуть туди, окупують і будуть жити. Безумовно - це момент неповернення, бо вони вбили стільки людей, і в кожній сім'ї у нас є якісь втрати, - підкреслив президент.

Глава держави переконаний, що російським загарбникам не вдасться реалізувати озвучені цілі у війні проти України.

При цьому, президент зазначив, що для припинення війни треба робити певні кроки.

Безумовно, ми хочемо її закінчити так, щоби вона не почалася знову. Нам потрібні конкретні гарантії безпеки, - наголосив глава держави.

За його словами, в українських громадян в умовах війни є лише одне бажання: аби все завершилось якомога скоріше.

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