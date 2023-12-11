США втратять обличчя у разі відмови від подальшої допомоги Україні — Кучма

На переконання екс-президента України Леоніда Кучми, Кремль не збирається підписувати мирну угоду з Україною, а США підірвуть власний міжнародний авторитет у разі відмови у подальшій допомозі Києву.
США забов’язані схвалити подальшу допомогу Україні
На думку другого президента України, не можна сподіватись на те, що Кремль піде на мирні переговори із метою зберегти за собою контроль над виключно вже окупованими українськими територіями.
За його словами, США зруйнують власний міжнародний авторитет у разі відмови від подальшої допомоги Україні.
Кучма вважає, що діюча українська влада має розраховувати на схвалення Конгресом подальшої допомоги Україні.
Кучма зазначив, що західні країни продовжують дивитись на Україну крізь призму РФ.
Що каже діючий президент Володимир Зеленський
Глава держави зазначив, що Україна переживе паузу у питанні схвалення військової допомоги з боку США .
Глава держави вважає, що якщо хтось починає панікувати і не вірити в перемогу, то має взяти себе в руки і рухатись далі.
При цьому глава держави зазначив, що Україна ніколи не пробачить РФ розв’язану злочинну війну.
Глава держави переконаний, що російським загарбникам не вдасться реалізувати озвучені цілі у війні проти України.
При цьому, президент зазначив, що для припинення війни треба робити певні кроки.
За його словами, в українських громадян в умовах війни є лише одне бажання: аби все завершилось якомога скоріше.
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