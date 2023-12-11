США потеряют лицо в случае отказа от дальнейшей помощи Украине — Кучма

По мнению экс-президента Украины Леонида Кучмы, Кремль не собирается подписывать мирное соглашение с Украиной, а США подорвут собственный международный авторитет в случае отказа в дальнейшей помощи Киеву.

США обязаны одобрить дальнейшую помощь Украине

По мнению второго президента Украины, нельзя надеяться, что Кремль пойдет на мирные переговоры с целью сохранить за собой контроль над исключительно уже оккупированными украинскими территориями.

Путин не может подписать документ, в котором говорится, что он не получил того, что хотел. Ему придется объяснить это русскому народу. Он лидер России, – подчеркнул Кучма. Поделиться

По его словам, США разрушат свой международный авторитет в случае отказа от дальнейшей помощи Украине.

Кучма считает, что действующая украинская власть должна рассчитывать на одобрение Конгрессом дальнейшей помощи Украине.

Поражение Украины означает, что США лишатся лица перед всем миром. Я верю в победу. Я не могу существовать по-другому, – отметил второй президент Украины. Поделиться

Кучма отметил, что западные страны продолжают смотреть на Украину через призму РФ.

Москва использовала свои размеры и природные ресурсы, чтобы гипнотизировать и блефовать. Я никогда не был антироссийским человеком и политиком, а пытался установить дружеские и равноправные отношения. Это оказалось невозможным, потому что Россия при Путине хотела "интеграции", а не сотрудничества, – объяснил экспрезидент. Поделиться

Что говорит действующий президент Владимир Зеленский

Глава государства отметил, что Украина переживет паузу в вопросе одобрения военной помощи со стороны США.

Я не расстроен, потому что эту битву я не проиграл. И я не тот человек, мы не люди, которые перед сложностями опускают руки, - подчеркнул Зеленский. Поделиться

Глава государства считает, что если кто-то начинает паниковать и не верить в победу, то должен взять себя в руки и двигаться дальше.

Я буду в Соединенных Штатах. У меня будет ряд встреч. И безусловно по приглашению президента Байдена. И мы будем работать над тем, чтобы побороть сегодня эту паузу в помощи Соединенных Штатов для Украины, - отметил Зеленский. Поделиться

При этом глава государства отметил, что Украина никогда не простит РФ развязанную преступную войну.

Никто не хочет простить Россию. Никто им не простит. И, безусловно, они не смогут оккупировать Украину, потому что их будут ежедневно поджигать в наших домах, если они зайдут туда, оккупируют и будут жить. Безусловно, это момент невозвращения, потому что они убили столько людей, и в каждой семье у нас есть какие-то потери, - подчеркнул президент. Поделиться

Глава государства уверен, что российским захватчикам не удастся реализовать озвученные цели в войне против Украины.

При этом президент отметил, что для прекращения войны нужно делать определенные шаги.

Безусловно, мы хотим ее окончить так, чтобы она не началась снова. Нам нужны конкретные гарантии безопасности, – подчеркнул глава государства. Поделиться

По его словам, у украинских граждан в условиях войны есть только одно желание: чтобы все завершилось как можно скорее.