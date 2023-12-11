США потеряют лицо в случае отказа от дальнейшей помощи Украине — Кучма

По мнению экс-президента Украины Леонида Кучмы, Кремль не собирается подписывать мирное соглашение с Украиной, а США подорвут собственный международный авторитет в случае отказа в дальнейшей помощи Киеву.
США обязаны одобрить дальнейшую помощь Украине
По мнению второго президента Украины, нельзя надеяться, что Кремль пойдет на мирные переговоры с целью сохранить за собой контроль над исключительно уже оккупированными украинскими территориями.
По его словам, США разрушат свой международный авторитет в случае отказа от дальнейшей помощи Украине.
Кучма считает, что действующая украинская власть должна рассчитывать на одобрение Конгрессом дальнейшей помощи Украине.
Кучма отметил, что западные страны продолжают смотреть на Украину через призму РФ.
Что говорит действующий президент Владимир Зеленский
Глава государства отметил, что Украина переживет паузу в вопросе одобрения военной помощи со стороны США.
Глава государства считает, что если кто-то начинает паниковать и не верить в победу, то должен взять себя в руки и двигаться дальше.
При этом глава государства отметил, что Украина никогда не простит РФ развязанную преступную войну.
Глава государства уверен, что российским захватчикам не удастся реализовать озвученные цели в войне против Украины.
При этом президент отметил, что для прекращения войны нужно делать определенные шаги.
По его словам, у украинских граждан в условиях войны есть только одно желание: чтобы все завершилось как можно скорее.
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