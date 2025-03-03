США поставили "на паузу" планирование и проведение киберопераций против России

США не проводят кибероперации против России

Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Приостановка проведения киберопераций против России является «серьезным ударом», отметил неназванный чиновник, особенно потому, что для планирования таких операций нужно время и исследование.

По словам собеседника CNN, беспокойство состоит в том, что пауза в наступательных кибероперациях против РФ сделает США более уязвимыми к потенциальным кибератакам со стороны Москвы, у которой есть большая группа хакеров, способных нарушить инфраструктуру Соединенных Штатов и собрать секретные разведывательные данные.

В материале говорится, что пауза в операциях и их планировании со стороны Киберкомандования США — наступательного и оборонного киберподразделения Вооруженных сил произошла тогда, когда администрация президента США Дональда Трампа стремилась к более широкой нормализации отношений с Россией.

Из соображений оперативной безопасности мы не комментируем и не обсуждаем киберразведку, планы или операции. Для министра Гегсета (министра обороны США Пита Гегсета — ред.) нет большего приоритета, чем безопасность военных во всех операциях, включая киберпространство, заявил высокопоставленный представитель оборонного ведомства. Поделиться

Кремль рассматривает киберпространство как источник тактического превосходства над США, поскольку он может проникать в американскую критическую инфраструктуру и пытаться влиять на выборы.