США поставили "на паузу" планирование и проведение киберопераций против России

Соединенные Штаты приостановили проведение и планирование наступательных киберопераций против России.
Главные тезисы
- США прекратили планирование и проведение киберопераций против России, что может сделать их более уязвимыми к потенциальным кибератакам со стороны Москвы.
- Приостановка наступательных киберопераций против РФ является серьезным ударом, учитывая необходимость времени и исследований для их планирования.
- Россия использует киберпространство для влияния на выборы и критическую инфраструктуру США, что вызывает обеспокоенность в Соединенных Штатах.
США не проводят кибероперации против России
Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Приостановка проведения киберопераций против России является «серьезным ударом», отметил неназванный чиновник, особенно потому, что для планирования таких операций нужно время и исследование.
По словам собеседника CNN, беспокойство состоит в том, что пауза в наступательных кибероперациях против РФ сделает США более уязвимыми к потенциальным кибератакам со стороны Москвы, у которой есть большая группа хакеров, способных нарушить инфраструктуру Соединенных Штатов и собрать секретные разведывательные данные.
В материале говорится, что пауза в операциях и их планировании со стороны Киберкомандования США — наступательного и оборонного киберподразделения Вооруженных сил произошла тогда, когда администрация президента США Дональда Трампа стремилась к более широкой нормализации отношений с Россией.
Кремль рассматривает киберпространство как источник тактического превосходства над США, поскольку он может проникать в американскую критическую инфраструктуру и пытаться влиять на выборы.
Со своей стороны американские военные и разведывательные хакеры в последние годы все чаще преследуют российских киберпреступников и разведчиков.
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