США поставили "на паузу" планування і проведення кібероперацій проти Росії

Сполучені Штати призупинили проведення та планування наступальних кібероперацій проти Росії.
Головні тези:
- США змушені призупинити проведення кібероперацій проти Росії, що ставить під загрозу їх кібербезпеку.
- Призупинення кібероперацій проти РФ може зробити Сполучені Штати більш вразливими до потенційних кібератак з боку Москви.
- Росія розглядає кіберпростір як засіб тактичної переваги, що може використовуватися для впливу на вибори та критичну інфраструктуру США.
США не проводять кібероперації проти Росії
Про це повідомляє CNN із посиланням на високопоставленого американського чиновника.
Призупинення проведення кібероперацій проти Росії є «серйозним ударом», зазначив неназваний чиновник, особливо тому, що для планування таких операцій потрібен час і дослідження.
За словами співрозмовника CNN, занепокоєння полягає в тому, що пауза у наступальних кіберопераціях проти РФ зробить США більш вразливими до потенційних кібератак з боку Москви, у якої є велика група хакерів, здатних порушити інфраструктуру Сполучених Штатів і зібрати секретні розвідувальні дані.
У матеріалі йдеться, що пауза в операціях і їх плануванні з боку Кіберкомандування США — наступального і оборонного кіберпідрозділу Збройних сил — відбулася тоді, коли адміністрація президента США Дональда Трампа прагнула ширшої нормалізації відносин із Росією.
Зазначається, що Кремль розглядає кіберпростір як джерело тактичної переваги над США, оскільки він може проникати в американську критичну інфраструктуру і намагатися впливати на вибори.
Зі свого боку, американські військові та розвідувальні хакери в останні роки все частіше переслідують російських кіберзлочинців і розвідників.
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