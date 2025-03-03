США поставили "на паузу" планування і проведення кібероперацій проти Росії

США не проводять кібероперації проти Росії

Про це повідомляє CNN із посиланням на високопоставленого американського чиновника.

Призупинення проведення кібероперацій проти Росії є «серйозним ударом», зазначив неназваний чиновник, особливо тому, що для планування таких операцій потрібен час і дослідження.

За словами співрозмовника CNN, занепокоєння полягає в тому, що пауза у наступальних кіберопераціях проти РФ зробить США більш вразливими до потенційних кібератак з боку Москви, у якої є велика група хакерів, здатних порушити інфраструктуру Сполучених Штатів і зібрати секретні розвідувальні дані.

У матеріалі йдеться, що пауза в операціях і їх плануванні з боку Кіберкомандування США — наступального і оборонного кіберпідрозділу Збройних сил — відбулася тоді, коли адміністрація президента США Дональда Трампа прагнула ширшої нормалізації відносин із Росією.

З міркувань оперативної безпеки, ми не коментуємо і не обговорюємо кіберрозвідку, плани або операції. Для міністра Гегсета (міністра оборони США Піта Гегсета — ред.) немає більшого пріоритету, ніж безпека військових в усіх операціях, включаючи кіберпростір, — заявив високопоставлений представник оборонного відомства. Поширити

Зазначається, що Кремль розглядає кіберпростір як джерело тактичної переваги над США, оскільки він може проникати в американську критичну інфраструктуру і намагатися впливати на вибори.