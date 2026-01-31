США предлагают Индии покупать венесуэльскую нефть вместо российской

Соединенные Штаты в 2025 году ввели пошлины против Индии за покупку венесуэльской нефти. Однако теперь Вашингтон сказал Дели, что может возобновить эти закупки, чтобы помочь заменить импорт российской нефти.

США хотят, чтобы Индия покупала венесуэльскую нефть

Агентство Reuters пишет, что Индия пообещала резко сократить закупки российской нефти после того, как Вашингтон повысил пошлины.

В частности, в марте 2025 года президент США Дональд Трамп ввел 25% тарифы на товары из стран, покупающих венесуэльскую нефть. Поделиться

После захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января Вашингтон стал руководить правительством Каракаса и намерен контролировать нефтяную промышленность страны на неопределенный срок.

Как объясняет издание, попытки США поставлять венесуэльскую нефть в Индию происходят на фоне стремления Вашингтона сократить доходы от российской нефти, финансирующие войну РФ против Украины.

В то же время источники не предоставили подробностей о том, будет ли венесуэльскую нефть продавать сторонняя торговая компания, как Vitol или Trafigura, или непосредственно государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA.

Два собеседника Reuters сказали, что Индия в ближайшее время сократит импорт российской нефти до уровня ниже 1 млн баррелей в сутки. Поделиться

В январе объем добычи составляет около 1,2 млн баррелей в сутки, и, как прогнозирует один из двух источников, в феврале снижение будет до 1 млн баррелей, а в марте — до 800 баррелей в сутки.