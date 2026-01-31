США предлагают Индии покупать венесуэльскую нефть вместо российской

Соединенные Штаты в 2025 году ввели пошлины против Индии за покупку венесуэльской нефти. Однако теперь Вашингтон сказал Дели, что может возобновить эти закупки, чтобы помочь заменить импорт российской нефти.
Главные тезисы
- США предлагают Индии заменить импорт российской нефти на венесуэльскую в свете санкций против России.
- Индия согласилась сократить закупки российской нефти, что может привести к укреплению экономических связей с США.
США хотят, чтобы Индия покупала венесуэльскую нефть
Агентство Reuters пишет, что Индия пообещала резко сократить закупки российской нефти после того, как Вашингтон повысил пошлины.
После захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января Вашингтон стал руководить правительством Каракаса и намерен контролировать нефтяную промышленность страны на неопределенный срок.
Как объясняет издание, попытки США поставлять венесуэльскую нефть в Индию происходят на фоне стремления Вашингтона сократить доходы от российской нефти, финансирующие войну РФ против Украины.
В то же время источники не предоставили подробностей о том, будет ли венесуэльскую нефть продавать сторонняя торговая компания, как Vitol или Trafigura, или непосредственно государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA.
В январе объем добычи составляет около 1,2 млн баррелей в сутки, и, как прогнозирует один из двух источников, в феврале снижение будет до 1 млн баррелей, а в марте — до 800 баррелей в сутки.
Второй собеседник говорит, что, как ожидается, в конце концов импорт сократится примерно до 500-600 тысяч баррелей в сутки, что поможет стране заключить торговое соглашение с США.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-