США предлагают Индии покупать венесуэльскую нефть вместо российской

Источник:  Reuters

Соединенные Штаты в 2025 году ввели пошлины против Индии за покупку венесуэльской нефти. Однако теперь Вашингтон сказал Дели, что может возобновить эти закупки, чтобы помочь заменить импорт российской нефти.

Главные тезисы

  • США предлагают Индии заменить импорт российской нефти на венесуэльскую в свете санкций против России.
  • Индия согласилась сократить закупки российской нефти, что может привести к укреплению экономических связей с США.

США хотят, чтобы Индия покупала венесуэльскую нефть

Агентство Reuters пишет, что Индия пообещала резко сократить закупки российской нефти после того, как Вашингтон повысил пошлины.

В частности, в марте 2025 года президент США Дональд Трамп ввел 25% тарифы на товары из стран, покупающих венесуэльскую нефть.

После захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января Вашингтон стал руководить правительством Каракаса и намерен контролировать нефтяную промышленность страны на неопределенный срок.

Как объясняет издание, попытки США поставлять венесуэльскую нефть в Индию происходят на фоне стремления Вашингтона сократить доходы от российской нефти, финансирующие войну РФ против Украины.

В то же время источники не предоставили подробностей о том, будет ли венесуэльскую нефть продавать сторонняя торговая компания, как Vitol или Trafigura, или непосредственно государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA.

Два собеседника Reuters сказали, что Индия в ближайшее время сократит импорт российской нефти до уровня ниже 1 млн баррелей в сутки.

В январе объем добычи составляет около 1,2 млн баррелей в сутки, и, как прогнозирует один из двух источников, в феврале снижение будет до 1 млн баррелей, а в марте — до 800 баррелей в сутки.

Второй собеседник говорит, что, как ожидается, в конце концов импорт сократится примерно до 500-600 тысяч баррелей в сутки, что поможет стране заключить торговое соглашение с США.

