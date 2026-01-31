Сполучені Штати 2025 року запровадили мита проти Індії за купівлю венесуельської нафти. Однак тепер Вашингтон сказав Делі, що може відновити ці закупівлі, щоб допомогти замінити імпорт російської нафти.
Головні тези:
- США пропонують Індії купувати венесуельську нафту замість російської, щоб допомогти замінити імпорт російської нафти.
- Вашингтон підвищив мита на венесуельську нафту відразу після захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро і має намір контролювати нафтову промисловість країни.
- Індія погодилася різко скоротити закупівлі російської нафти, що може призвести до подальшого зниження імпорту та укладення торговельної угоди зі США.
США хочуть, щоб Індія купувала венесуельську нафту
Агентство Reuters пише, що Індія пообіцяла різко скоротити закупівлі російської нафти після того, як Вашингтон підвищив мита.
Після захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро 3 січня Вашингтон почав керувати урядом Каракаса і має намір контролювати нафтову промисловість країни на невизначений термін.
Як пояснює видання, спроби США постачати венесуельську нафту до Індії відбуваються на тлі прагнення Вашингтона скоротити доходи від російської нафти, які фінансують війну РФ проти України.
Водночас джерела не надали подробиць про те, чи буде венесуельську нафту продавати стороння торговельна компанія, як-от Vitol або Trafigura, або ж безпосередньо державна нафтова компанія Венесуели PDVSA.
У січні обсяг видобутку становить близько 1,2 млн барелів на добу, і як прогнозує одне з двох джерел, у лютому зниження буде до 1 млн барелів, а в березні — до 800 барелів на добу.
Другий співрозмовник каже, що, як очікується, зрештою імпорт скоротиться приблизно до 500-600 тисяч барелів на добу, що допоможе країні укласти торговельну угоду зі США.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-