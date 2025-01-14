США предлагают новый план усиления давления на Путина — о чем идет речь
Категория
Мир
Дата публикации

США предлагают новый план усиления давления на Путина — о чем идет речь

США предлагают новый план усиления давления на Путина — о чем идет речь
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Источник:  CNN

Администрация Байдена активно работает над убеждением европейских стран поддержать перевод около 300 млрд долл. замороженных активов российского центрального банка на специальный счет. Эти средства могут быть разблокированы только в рамках предстоящего мирного соглашения.

Главные тезисы

  • Администрация Байдена активно работает над усилением давления на Путина из-за конфискации активов РФ и предлагает перевод замороженных средств на специальный счет.
  • Европейские партнеры выражают обеспокоенность по поводу прямой конфискации российских активов банками, но США готовы предоставить Украине $15 млрд от замороженных российских активов для проекта PEACE in Ukraine.
  • Будущий президент Дональд Трамп поддержал идею скорейшего завершения войны с РФ, но инициатива может противоречить международному праву и усложнить договоренности.
  • Украина планирует получить $15 млрд от замороженных российских активов на развитие социальных и гуманитарных проектов в рамках более широкой программы помощи США.
  • Встреча Байдена с Зеленским, в ходе которой планировалось обсуждение замороженных активов, была упразднена из-за чрезвычайной ситуации в Лос-Анджелесе, но Украина уже подписала соглашение с Всемирным банком на использование этих средств.

США предлагают конфисковать все активы РФ для усиления давления на Путина

Как отмечает СМИ, представители администрации Байдена уже провели консультации с командой избранного президента Дональда Трампа. В частности,

Марко Рубио (назначенный госсекретарем) и Майк Волц (будущий советник по национальной безопасности) выразили всеобщую поддержку этой стратегии. Трамп, по данным источников, заинтересован в скорейшем завершении войны, которую он считает затянутой.

Европейские партнеры выражают обеспокоенность тем, что прямая конфискация российских активов банками может противоречить международному праву. Это усложняет достижение каких-либо договоренностей к моменту вступления Трампа в должность.

Фридрих Мерц, потенциальный канцлер Германии и лидер партии "Христианско-демократический союз", проявил определенную готовность рассмотреть эту инициативу, но пока не занимает должности.

Отмечается, что Джо Байден планировал поднять этот вопрос во время встречи с Владимиром Зеленским в Риме. Однако мероприятие было отменено из-за чрезвычайной ситуации в Лос-Анджелесе. Телефонный разговор Байдена с Зеленским в прошлую пятницу затрагивал различные вопросы, но доподлинно неизвестно, обсуждали ли тему замороженных активов.

США предоставит Украине 15 млрд долл. от замороженных российских активов

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, Министерство финансов Украины и Всемирный банк подписали соглашение, предусматривающее использование этих средств в рамках проекта PEACE in Ukraine.

Финансовый пакет является частью более масштабной инициативы, в рамках которой США предоставляют Украине $20 миллиардов в рамках программы G7.

Средства будут направлены на социальные и гуманитарные расходы.

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