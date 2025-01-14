США предлагают новый план усиления давления на Путина — о чем идет речь

Администрация Байдена активно работает над убеждением европейских стран поддержать перевод около 300 млрд долл. замороженных активов российского центрального банка на специальный счет. Эти средства могут быть разблокированы только в рамках предстоящего мирного соглашения.
Главные тезисы
- Администрация Байдена активно работает над усилением давления на Путина из-за конфискации активов РФ и предлагает перевод замороженных средств на специальный счет.
- Европейские партнеры выражают обеспокоенность по поводу прямой конфискации российских активов банками, но США готовы предоставить Украине $15 млрд от замороженных российских активов для проекта PEACE in Ukraine.
- Будущий президент Дональд Трамп поддержал идею скорейшего завершения войны с РФ, но инициатива может противоречить международному праву и усложнить договоренности.
- Украина планирует получить $15 млрд от замороженных российских активов на развитие социальных и гуманитарных проектов в рамках более широкой программы помощи США.
- Встреча Байдена с Зеленским, в ходе которой планировалось обсуждение замороженных активов, была упразднена из-за чрезвычайной ситуации в Лос-Анджелесе, но Украина уже подписала соглашение с Всемирным банком на использование этих средств.
США предлагают конфисковать все активы РФ для усиления давления на Путина
Как отмечает СМИ, представители администрации Байдена уже провели консультации с командой избранного президента Дональда Трампа. В частности,
Марко Рубио (назначенный госсекретарем) и Майк Волц (будущий советник по национальной безопасности) выразили всеобщую поддержку этой стратегии. Трамп, по данным источников, заинтересован в скорейшем завершении войны, которую он считает затянутой.
Фридрих Мерц, потенциальный канцлер Германии и лидер партии "Христианско-демократический союз", проявил определенную готовность рассмотреть эту инициативу, но пока не занимает должности.
Отмечается, что Джо Байден планировал поднять этот вопрос во время встречи с Владимиром Зеленским в Риме. Однако мероприятие было отменено из-за чрезвычайной ситуации в Лос-Анджелесе. Телефонный разговор Байдена с Зеленским в прошлую пятницу затрагивал различные вопросы, но доподлинно неизвестно, обсуждали ли тему замороженных активов.
США предоставит Украине 15 млрд долл. от замороженных российских активов
Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, Министерство финансов Украины и Всемирный банк подписали соглашение, предусматривающее использование этих средств в рамках проекта PEACE in Ukraine.
Финансовый пакет является частью более масштабной инициативы, в рамках которой США предоставляют Украине $20 миллиардов в рамках программы G7.
Средства будут направлены на социальные и гуманитарные расходы.
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