США пропонують новий план посилення тиску на Путіна — про що йдеться

Адміністрація Байдена активно працює над переконанням європейських країн підтримати переказ близько 300 млрд дол заморожених активів російського центрального банку на спеціальний рахунок. Ці кошти можуть бути розблоковані лише в рамках майбутньої мирної угоди.

США пропонують конфіскувати всі активи РФ для посилення тиску на Путіна

Як зазначає ЗМІ, представники адміністрації Байдена вже провели консультації з командою обраного президента Дональда Трампа. Зокрема,

Марко Рубіо (призначений держсекретарем) і Майк Волц (майбутній радник з національної безпеки) висловили загальну підтримку цієї стратегії. Трамп, за даними джерел, зацікавлений у швидкому завершенні війни, яку він вважає затягнутою.

Європейські партнери висловлюють занепокоєння, що пряма конфіскація російських активів банками може суперечити міжнародному праву. Це ускладнює досягнення будь-яких домовленостей до моменту вступу Трампа на посаду. Поширити

Фрідріх Мерц, потенційний канцлер Німеччини та лідер партії "Християнсько-демократичний союз", виявив певну готовність розглянути цю ініціативу, але наразі не обіймає посади.

Зазначається, що Джо Байден планував порушити це питання під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Римі. Однак захід було скасовано через надзвичайну ситуацію в Лос-Анджелесі. Телефонна розмова Байдена із Зеленським минулої п’ятниці торкалася різних питань, але достеменно невідомо, чи обговорювали тему заморожених активів.

США нададуть Україні 15 млрд дол від заморожених російських активів

Як повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, Міністерство фінансів України та Світовий банк підписали угоду, яка передбачає використання цих коштів у межах проєкту PEACE in Ukraine.

Фінансовий пакет є частиною більш масштабної ініціативи, в рамках якої США надають Україні $20 мільярдів у межах програми G7.

Кошти будуть спрямовані на соціальні та гуманітарні витрати.